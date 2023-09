Citroen C3 con 12.111 unità vendute +1%

E’ un’utilitaria personale, dalle forme tondeggianti e con il tipico frontale dei modelli più recenti della casa francese, con le luci su tre livelli e la mascherina posta in alto e molto sottile. Numerose le personalizzazione che consentono di crearsi un’auto unica e che soddisfi i propri gusti. Stesso discorso per gli interni dove tessuti di diversi colori e trame possono rivestire i comodi sedili, oltre alla fascia centrale della plancia e ai braccioli nelle porte. Gli allestimenti più complei hanno un display a sfioramento di 7 pollici dal quale si comanda l’impianto multimediale e il climatizzatore. Lo spazio è buono anche per i bagagli. La guida è di livello, ma la dote più evidente è il confort sullo sconnesso. L’auto è anche silenziosa, ma i tre cilindri a benzina lasciano filtrare qualche vibrazione ai regimi più bassi. Il diesel è rumoroso.

