Citroen C3 con 31.003 unità vendute

È un’utilitaria personale e con il tipico frontale dei modelli più recenti del francese di Stellantis con le luci su tre livelli e la mascherina in alto e molto sottile. Numerose le possibilità di personalizzazione che soddisfano tutti i gusti. Lo stesso per gli interni con tessuti di diversi colori e trame: ne risulta uno stile accogliente. L'allestimento più completo offre un display a sfioramento di 7 pollici, quanto allo spazio è buono per persone e per i bagagli. La guida è di buon livello, ma la specificità più evidente è il confort che si percepisce sullo sconnesso dove la C3 risulta particolarmente silenziosa.

