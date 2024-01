Citroen C3 con 31.059 unità vendute

L’attuale utilitaria personale, dalle forme tondeggianti e con il tipico frontale dei modelli più recenti della casa francese, con le luci su tre livelli e la mascherina posta in alto e molto sottile che tanto ha contribuito alle fortune del marchio del gruppo Stellantis verrà gradualmente sostituita a partire da aprile di quest’anno dalla nuova e più modella vettura che sarà proposta inizialmente in versione 100% elettrica da 113 cv per un’autonomia di 320 km e in una fase successiva anche con un motore termico. Non cambia la lunghezza sempre di 401 cm, ma è cresciuta l’altezza di una decina di centimetri, fino a 157. Lo stile riprende molti dei dettaglio portati al debutto dalla concept car Oli. Di interessante l’elettrica propone un prezzo d’acquisto competitivo visto è offerta a 23.900 euro incentivi esclusi che diventeranno 19.900 euro nel 2025 nella versione a minore autonomia. A seguire arriverà anche C3 Aircross a sette posti.



