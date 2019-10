Citroen C3

Citroen C3 rappresenta meglio il nuovo corso di Citroën inaugurato con Cactus, ereditandone molti dettagli a partire dagli airbump. Il frontale propone i classici gruppi ottici su due livelli, mentre al posteriore si ritrova il family feeling della C1. Un compendio di tutti i concetti stilistici delle ultime creazioni Citroën, che dà vita a un'originalissima compatta. All'interno plancia dalle linee pulite e minimaliste con touch screen centrale a comandare tutte le funzioni della vettura. Le maniglie interne delle portiere a cinghia (in pelle) riprendono ancora una volta i concetti stilistici di Cactus. Innumerevoli le possibilità di personalizzazione e debutto per il sistema Connected Cam, una telecamera che consente di riprendere e condividere in tempo reale le proprie esperienze di viaggio. Ma anche, in caso di incidente, di allertare i soccorsi e registrare i 30 secondi precedenti all'impatto e il minuto successivo.

