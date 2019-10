Citroen C3 Aircross

C3 Aircross è una vettura che riesce a coniugare lo stile e il carattere originale della compatta C3 con la versatilità, il comfort e la praticità d'uso di una vera SUV. Il suo design fortemente caratterizzato, figlio del filone tipicamente Citroën inaugurato da Cactus, racchiude infatti al suo interno una versatilità e una praticità d'utilizzo al vertice della categoria. con un vano di carico da 410 litri, che salgono a 520 grazie al divano posteriore scorrevole, e arrivano a 1.289 litri abbattendo i sedili posteriori. Modulabilità degli spazi interni, fino ad arrivare, ribaltando il sedile del passeggero anteriore trasformabile in tavolino, ad una capacità di stivare al suo interno oggetti fino ad una lunghezza di 2,40 metri. Il comfort di bordo è enfatizzato dalla possibilità di scegliere il tetto in vetro panoramico apribile. Massima la connettività con la possibilità di ricaricare wireless il proprio smartphone e sistemi di assistenza alla guida che includono Head up Display, Active Safety Brake, commutazione automatica dei fari, riconoscimento segnali di limiti di velocità, Park Assist e Connect Nav.

