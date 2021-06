Citroën C3 Aircross: ecco come cambia il restyling del suv francese

Per quanto riguarda la sicurezza, sono dodici le tecnologie di assistenza alla guida, tra questi ricordiamo il riconoscimento dei cartelli stradali con i limiti di velocità, l'Active Safety Brake o la commutazione automatica dei fari, equipaggiamenti che facilitano l'uso quotidiano come la funzione Keyless Access & Start, il Park Assist o la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision che permette di mostrare sul Touch Pad 9 pollici la vista posteriore del veicolo.

Cinque gli allestimenti

Le verismi proposte comprendono cinque allestimenti: Live, Feel, Shine (la più richiesta), Shine pack e l'inedita serie speciale C-Series. Quest'ultima viene proposta su base Feel con la sua personalizzazione esterna e l'ambiente interno esclusivo con armonia C-Series, contraddistinti dalla tinta Deep Red. In particolare, all'esterno si distinguono il badge laterale 3D C-Seires, le calotte dei retrovisori Deep Red e l'inserto nella stessa tinta nella griglia inferiore anteriore. Dispone di cerchi in lega da 16' pollici X Cross diamantati di serie ed offre in opzione gratuita il tetto a contrasto Pearl Black e gli stessi cerchi in lega da 16 pollici X Cross Full Black. A livello di tecnologie, offre Citroën Connect Radio Dab con comandi al volante e 6 altoparlanti e funzione Mirror Screen, alzacristalli elettrici, la climatizzazione automatica ed il tergicristallo automatico con sensore pioggia.

La gamma motori

La gamma motori non è cambiata rispetto a quella già disponibile. Questa comprende benzina PureTech e diesel BlueHdi, efficienti e prestazionali: PureTech 110 con cambio manuale a 6 rapporti, PureTech 130 con la trasmissione automatica Eat6, BlueHDi 110 cv con cambio manuale a sei rapporti e BlueHDi 120 con l'automatico Eat6.

La prova su strada

Nel test drive abbiamo guidato la versione Shine Pack con motore benzina da 130 cv e cambio automatico.

Il conducente può contare su una seduta rialzata, nel puro stile suv. Il nuovo head-up display mostra tutte le informazioni in modo chiaro e senza disturbare la visuale della strada. Anche il touch pad è intuitivo e facile da usare, certo resta sempre un po’ scomodo il clima touch, ma ormai è un elemento presente su tutti i modelli del marchio.