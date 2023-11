Citroën C3 Aircross, la nuova sarà svelata all’inizio del 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Citroen ha confermato l’arrivo della nuova generazione della C3 Aircross che verrà svelata nei primi mesi del 2024. Il brand francese di Stellantis aveva anticipato l’arrivo in occasione del presentazione della berlina e-C3, ma di recente ha precisato che le due auto condivideranno un DNA molto simile fra loro. L’e-C3 che, di fatto, rappresenta il modello che ha dato inizio al rinnovamento della gamma Citroen sarà seguito da un B-Suv, l’erede dell’attuale Aircross.

Sarà la sette posti più compatta sul mercato

La novità più interessante è che la nuova Aircross verrà proposta come la vettura a sette posti più compatta sul mercato. In aggiunta metterà da subito nel mirino la variante sempre a 7 posti della Dacia Jogger uno dei modelli più di successo del brand rumeno di Renault. Il ruolo dell’Aircross all’interno della gamma Citroen garantisce che non ci sarà concorrenza fra loro. Sarebbe, infatti, sbagliato che le due vetture fossero in competizione ecco spiegati i sette posti.

La nuova C3 aircoss sarà a 7 posti

La nuova Aircross sarà anche in versione elettrica

Visto poi che la piattaforma Smart Car della nuova e-C3 è stata descritta come nativa EV dai manager di Citroen, significa che anche la nuova Aircross verrà offerta in versione elettrica. Considerata la flessibilità nella scalabilità della piattaforma è logico attendersi oltre alla terza fila di sedili, anche la disponibilità di una batteria più grande per la nuova Aircross, ma questo non è stato ancora confermato. Le prime Aircross camuffate sono già state avvistate su strada.

Un’altezza da terra maggiore rispetto alla e-C3.

Per consentire la disponibilità della terza fila di sedili a bordo, la nuova Citroen Aircross offrirà una sezione posteriore più squadrata rispetto alla berlina da cui di fatto deriva, ma in aggiunta dovrebbe disporre di un’altezza da terra molto più pronunciata rispetto alla e-C3. Citroen, come detto, ha di recente confermato che la nuova C3 Aircross sarà rivelata nella versione definitiva nei primi mesi del 2024 e sarà in vendita ad un prezzo altrettanto competitivo come la e-C3.