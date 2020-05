Citroen C3 Aircross, spaziosa come un monovolume

Un crossover spazioso basata sull'utilitaria C3, rispetto alla quale è più lungo 16 cm. Per versatilità, la C3 Aircross è una rivale dei monovolumi: non mancano il divano scorrevole e con inclinazione regolabile dello schienale, il sedile destro che si abbatte per caricare oggetti lunghi fino a 240 cm e il fondo del bagagliaio ad altezza variabile. E in opzione c'è il sistema Grip Control che migliora la trazione su terreni insidiosi. Ben molleggiata, ha interni originali e iper connessi. I 1.200 cc turbo a benzina da 110 o 131 cv hanno prestazioni vivaci, ma bassi consumi nell'utilizzo. Prezzi da 18.500 euro.