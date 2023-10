Citroën C3, elettro cittadina quasi low cost

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un modello Citroen così accessibile come la nuova C3 mancava da tempo. Forse dalla prima generazione del 2002 che aveva conquistato per una semplicità che riprendeva lo spirito della 2CV. Oggi la magia potrebbe ripetersi visto che la ë-C3 a batteria in vendita da aprile dell’anno prossimo ad un prezzo di soli 23.900 euro, incentivi esclusi, torna a rifarsi alla 2CV visto che è stata sviluppata appositamente per assicurare una guida elettrica alla portata di tutti.

Una sfida alle tante alternative cinesi in arrivo, ma anche alle ambiziose nuove Renault 5 e Vw ID.2, in vendita rispettivamente sempre nel corso del 2024 e nel 2025. Ma anche un’offerta che si presenta più adeguata visto che dispone di 5 posti a differenza dei 4 della Dacia Spring.

Il segreto alla base di un prezzo attraente sta nella piattaforma Smart Car di Stellantis derivata dalla nota CMP e finora destinata ai mercati di India e di America Latina. Sarà poi impiegata sulla prossima Fiat Panda EV e su altri 7 modelli di brand diversi. La ë-C3 dispone di un’unità di 113 cv alimentata da una batteria di 44 kWh- Accelera da 100 km/h in 11 secondi e arriva a di 135 km/h di velocità massima. La si può ricaricare fino a 100 Kw in corrente continua e in circa 30 minuti si rigenera dal 20% all’80%. L’autonomia è di circa 320 km. Nel 2025, tuttavia, arriverà una variante più economica con batteria più piccola aper una autonomia di circa 200 km.

In futuro sono previsti anche dei motori termici, non a caso alla presentazione della nuova C3, costruita in Slovacchia , ha fatto capolino una versione termica con sotto al cofano il 1.200 cc a 3 cilindri turbo a benzina e un cambio manuale. Potrebbe essere offerta anche nella versione mild hybrid. Più alta di una decina di centimetri rispetto alla C3 di oggi, la nuova Citroen dà la sensazione di un crossover, ma è in realtà una berlina un po’ più alta e lunga 401 cm che inaugura il nuovo stile del brand anticipato dalla concept Oli svelata nel 2022. Lo si nota dalle luci a Led anteriori e posteriori e dalle forme più massicce che trasmettono una sensazione di solidità. La ë-C3 porta anche al debutto il nuovo logo di Citroën che già si era visto a bordo della concept car. Meno evidenti le parentele con lla Oli all’interno della vettura. L’abitacolo è luminoso con una plancia originale disposta su 2 piani e al centro lo schermo da 10,25 pollici per l’infotainment e per i servizi di bordo. Di serie l’head-up display. Comodi i sedili e il divano posteriore che danno la sensazione di essere seduti su una poltrona. Alla nuova C3, Citroën affiancherà nei prossimamente un’inedita e sempre economica versione Aircross, elettrica o termica e 7 posti per competere con un modello di successo come la Dacia Jogger.