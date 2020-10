Citroën C3 si rinnova: ecco com'è cambioa con il restyling di mezza età La compatta di casa Citroën fa un lifting di mezza età introducendo alcune novità estetiche e ampliando le possibilità di personalizzazione. L'auto è già ordinabile al prezzo di circa 14mila euro. di Giulia Paganoni

La compatta di casa Citroën fa un lifting di mezza età introducendo alcune novità estetiche e ampliando le possibilità di personalizzazione. L'auto è già ordinabile al prezzo di circa 14mila euro.

3' di lettura

Personalizzazione e praticità. Dopo quattro anni dal suo lancio, Citroën C3 si rinnova con un frontale più aggressivo e un'ampia scelta di abbinamenti cromatici per la carrozzeria. Anche dal punto di vista della sicurezza di bordo vengono introdotte alcune tecnologie di assistenza alla guida.

La best seller compatita si aggiorna

Il debutto di Citroën C3 nella terza generazione è arrivata nel 2016 e da allora ha conquistato oltre 750mila persone nel mondo e 127 mila in Italia grazie al suo elevato tasso di personalità e al comfort di bordo.

Il restyling mostra uno stile audace nel frontale che inaugura la nuova firma ispirata dalla Concept Cxperience presentata a Parigi nel 2016, si aggiungono i proiettori ora a Led (su tutte le versioni), sono inediti anche i cerchi in lega da 16 e 17 pollici e debuttano nuovi Airbump formati da tre capsule in rilievo, per un look energico, enfatizzato anche dai passaruota dalle forme generose.

È aumentata la possibilità di personalizzazione con ben 97 combinazioni.

C3 sia per privati che per professionisti

Il restyling di C3 si declina in due versioni: per privati, comprende tre allestimenti (Live, Feel e Shine) arricchiti da due Pack, Feel Pack e Shine Pack (questi ultimi due inediti). A questi allestimenti si aggiunge la versione speciale C-Series, con personalizzazione specifica nella tinta Deep Red e numerosi equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza. Per i professionisti, invece, sono due le verismi: C3 Van, la versione commerciale due posti, disponibile in versione Feel, con motore Diesel 100 S&S, che offre un volume di carico eccezionale; e la Business Combi, la versione commerciale quattro posti, con motore BlueHDi 100 S&S e numerosi equipaggiamenti di serie.