Citroen C3 World Car Award nella categoria Urban

Citroën C3 ha ricevuto un importante premio in occasione del New York International Auto Show. Infatti una giuria di 100 esperti del settore da 32 diversi paesi ha eletto l’auto della casa francese World Urban Car 2023. Il premio viene assegnato ogni anno ad un'auto che si è distinta in almeno due continenti. La francesina è, infatti, venduta in America Latina e in Asia. Va ricordato che la Citroën C3 è il primo modello di una famiglia dei tre veicoli orientati più a livello internazionale, sviluppati e prodotti anche localmente

