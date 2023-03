Citroen C4 diesel

Due versioni a gasolio per la Citroen C4, media francese dai bassi consumi. Con un'identità dal forte carattere, la C4 propone una nuova interpretazione della berlina compatte. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare l'eleganza e il dinamismo di una berlina con il look da suv. Aerodinamica e fluida richiama i tratti tipici delle linee Citroën, soprattutto con la nuova firma luminosa a V a led anteriore e posteriore, e introduce un rinnovamento dello stile, più assertivo, muscoloso e dinamico. L’abitacolo accogliente e tecnologico offre un buon spazio agli occupanti. C4 è disponibile in numerose configurazioni, per offrire ad ognuno una vettura a sua immagine: sono 31 le combinazioni di tinte e Pack Color all'esterno e sei gli ambienti interni tra i quali scegliere. Nel dettaglio la versione selezionata è la Citroen C4 BlueHdi 130 S&S Eat8 Shine, lunga 436 cm, larga 180 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 380 a 1.250 litri. Nella versione BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine è spinta dalla motorizzazione a gasolio di 1.499 cc (Euro 6), capace di erogare una potenza massima di 96 kW/131 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 130 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 206 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.399 kg

