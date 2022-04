Citroen C4 elettrica

Stile audace e buona autonomi per la Citroen e-C4, modello che rientra negli incentivi auto 2022 grazie ad un prezzo compreso tra i 36.000 e i 38.500 euro. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare l’eleganza e il dinamismo di una berlina con il look dasuv, per maggiore forza e carattere. Aerodinamica e fluida richiama i tratti tipici delle linee Citroën, soprattutto con la nuova firma luminosa a V a led anteriore e posteriore, e introduce un rinnovamento dello stile, più assertivo, muscoloso e dinamico. L'abitacolo accogliente e tecnologico esprime benessere, comfort e modernità.

C4 è disponibile in numerose configurazioni, per offrire ad ognuno una vettura a sua immagine: sono 31 le combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e sei gli ambienti interni tra i quali scegliere. Nel dettaglio la Citroen ë-C4 Feel Pack è lunga 436 cm, larga 180 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 380 a 1.250 litri. Nella versione ë-C4 Feel Pack costa 37.000 euro incentivi esclusi con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm a 300 giri/min. La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.636 kg.

