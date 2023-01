Citroën C4 X, la berlina incontra il suv Elettrica oppure turbodiesel à la carte

Ascolta la versione audio dell'articolo

O riginale. È questo il primo aggettivo che salta alla mente osservando la Citroën C4 X, modello inedito in grado di abbinare il mondo delle crossover a quello delle berline. Perché nonostante la strettissima parentela con la C4, a partire dalla piattaforma Cmp usata anche da un lungo elenco di modelli del gruppo Stellantis a partire dalla Peugeot 208 o dalla recente Jeep Avenger, la C4 X gode di una forte personalità. Il motivo è legato a quello di dotarla di una carrozzeria praticamente inedita sul mercato, ad eccezione della Peugeot 408, caratterizzata dalla linea tre volumi unita ad una maggiore altezza da terra rispetto alla media.

Se osservandola in fotografia qualche dubbio sul risultato estetico potrebbe nascere, come sottolineato dai tanti commenti non propriamente positivi apparsi sul web, dal vivo la novità del Double Chevron piace proprio per il coraggio stilistico a fronte di un panorama di novità sempre più standardizzato.

Altro valore aggiunto da riconoscere alla C4 X è l'offerta di motorizzazioni, grazie alla presenza di unità benzina, diesel e completamente elettriche. Se fino a qualche anno fa il gasolio era la normalità su una vettura lunga 4,60 metri, oggi trovare un modello diesel capace di abbinare un generoso spazio a bordo e bassi consumi è sempre più difficile. Salendo a bordo ritroviamo gli stessi interni della C4, a partire dallo schermo touchscreen da 10 pollici a centro plancia da dove gestire l'impianto di infotainment e dal piccolo monitor da 5,5” davanti al guidatore in sostituzione della tradizionale strumentazione.

Non manca di serie l’head-up display a colori, con le principali informazioni di guida proiettate però su una lastra trasparente di plastica retrattile e non sul parabrezza. Completa la dotazione hi-tech, dove oltre ai servizi connessi non mancano Apple CarPlay e Android Auto wireless e ricarica senza fili per lo smartphone. Promossi sul lato della comodità i sedili anteriori battezzati Advanced Comfort, grazie all’utilizzo di schiume ad alta densità e supporto differenziato, nonostante avremmo apprezzato una maggiore contenimento laterale. Buono anche lo spazio posteriore, ideale per due persone visto lo schienale rigido del terzo passeggero al centro, e la capacità di carico pari a 510 litri; peccato per l’assenza di un comodo portellone, ideale per chi carica spesso oggetti voluminosi.

Passando alle motorizzazioni disponibili a benzina l’offerta parte dal 1.2 PureTech nelle versioni da 100 cavalli abbinato al cambio manuale o 130 cv con trasmissione automatica Eat8. Sul fronte del diesel è previsto il 1.5 BlueHdi da 130 cv con cambio automatico EAT8. La quarta offerta arriva dalla versione elettrica protagonista della nostra prova su strada, spinta da un propulsore sincrono a magneti permanenti da 100 kW (pari a 136 cavalli) e accoppiato alla trazione anteriore. Abbinato ad un pacco batteria da 50 kWh, capace di assicurare un’autonomia con omologazione Wltp di 360 chilometri, il propulsore della e-C4 X non assicura prestazioni corsaiole ma piace per l’elevata efficacia di utilizzo e per l’elevato comfort di marcia. Tradotto? Niente accelerazioni fulminee ma una guida fluida priva di fastidiosi “scossoni” tipici di molte auto elettriche. Il comfort su strada è assicurato anche dagli ammortizzatori con smorzatori di fine corsa idraulici, tratto distintivo della gamma C4. Completa la dotazione Adas, pari al secondo livello di guida automa.