Citroen C5 Aircross

Abitabilità, modularità e capacità del bagagliaio sono gli highlights di C5 Aircross. L'abitacolo trasmette una sensazione di spazio grazie alla plancia dallo sviluppo orizzontale, all'ampio tunnel con vani portaoggetti (fino a 33 litri nei diversi alloggiamenti) e alla generosa console centrale. C5 Aircross propone un'ampia offerta di personalizzazione con 30 diverse combinazioni per gli esterni e 5 ambienti interni proposti con colori e materiali complementari dai toni luminosi e caldi. Il comfort globale è ottenuto grazie a due principali innovazioni: le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi e i sedili avvolgenti Advanced Comfort. Il C-Suv Citroën propone una modularità unica per il segmento grazie a 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, inclinabili da 19 a 26° e ribaltabili per creare un piano di carico piatto. Il volume del bagagliaio è best in class con una capacità da 580 a 720 litri con i sedili della seconda fila in posizione e fino a 1.630 litri reclinando i sedili posteriori. Al passo con i tempi, C5 Aircross si presenta con una plancia dominata dal display digitale da 12”3' e da un Touch Pad da 8'' con schermo capacitivo e dispone di 20 sistemi di assistenza alla guida ADAS di ultima generazione, come la tecnologia Highway Driver Assist (dispositivo di guida autonoma di livello 2) che combina l'Adaptive Cruise Control con Stop&Go ed il Lane Positioning Assist, il Grip Control con Hill Assist Descent per una reale versatilità di guida su diversi fondi stradali, oltre a 6 tecnologie di connettività tra cui la ricarica wireless per smartphone e la foto/videocamera integrata nel parabrezza Connected Cam.

