Citroen C5 Aircross

La promozione di dicembre dedicata a C5 Aircross si traduce in prezzo di 19.500 euro anziché 26.350 eurocon rottamazione. Il finanziamento “Simply with You” comprende anticipo zero, 47 rate da 255 euro e Valore futuro garantito, corrispondente alla rata finale, di 10.585 euro. Noleggio a lungo termine “Free2Move Lease”: 36 canoni da 299 euro al mese (sempre Iva compresa) per una percorrenza di 45.000 km dopo tre anni.