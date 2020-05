Citroen C5 Aircross ibrida plug-in

Con un'autonomia di 50 km in modalità elettrica, delle emissioni di CO2 di 39 g/km e un consumo di 1,7 litri per 100 km in ciclo, il suv C5 Aircross Hybrid rappresenta al meglio la nuova fase di transizione energetica che sta vivendo brand offrendo una motorizzazione ibrida plug-in che unisce al tempo stesso tanta tecnologia, ma anche dei costi di utilizzo accessibili. Il powertrain plug-in hybrid, analogo a quello delle già annunciate Peugeot 3008 e 508 plug-in Hybrid, prevede un quattro cilindri turbo a benzina di 1.600 cc Puretech da 180 cv abbinato ad unmotore elettrico da 109 cv integrato nel cambio automatico a 8 rapporti di serie. Il sistema eroga in totale 225 cv e 320 Nm e riesce a offrire un'apprezzabile efficienza. Gli accumulatori da 13,2 kWh, che sono garantiti otto anni o 160.000 km, si ricaricano in sette ore da una presa domestica standard, tempo che scende fino a meno di due ore utilizzando una wallbox con il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW.

