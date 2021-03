Citroën C5 Aircross Phev: la prova su strada del primo modello alla spina del Double Chevron

Il cambio automatico elettrificato ë-Eat8, rapido ed efficiente, è un'evoluzione del cambio Eat8 con inserimenti ottimizzati grazie alla frizione multidisco a bagno d'olio, che enfatizza ulteriormente la fluidità e il piacere di guida. Le emissioni di CO2 sono di 32 g/km (ciclo Wltp).



Tempo di ricarica: circa due ore per il pieno



Il tempo di ricarica, come sempre, varia dalla fonte. Con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green'upTm Legrand) e 7 ore (con presa standard). Con una Wall Box da 32 A, acquistata o a noleggio, e con il caricatore opzionale da 7,4 kW, la ricarica della batteria è accelerata e richiede meno di 2 ore. La ricarica è semplificata, e può essere programmata o differita, ad esempio per sfruttare le fasce orarie con tariffa ridotta. Si può impostare tramite il Touch Pad nell'abitacolo o con l'applicazione My Citroën. La ricarica è semplice, grazie all'ergonomia dello sportellino e dei cavi di ricarica collocati sotto al pianale modulare del bagagliaio. Lo sportellino di ricarica integra due Led colorati che aiutano a seguire visivamente il processo di ricarica, che peraltro può anche essere monitorato con l'applicazione My Citroën. La batteria è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua capacità di ricarica.



Com'è da guidare



Abbiamo provato C5 Aircross Plug-in hybrid in un contesto urbano mettendo alla prova le sue performance in elettrico in circa 20 km. Alla partenza l'autonomia segnava 32 km e all'arrivo 18 km, questo utilizzando la frenata rigenerativa più aggressiva. Si sa, in centro città le asperità e i continui stop and go sono routine. Tutti elementi che mettono alla prova sia il comfort che la durata della batteria dell'auto. Rispetto al primo punto, il comfort, possiamo dire che i tecnici Citroën hanno fatto un buon lavoro con le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions (di derivazione del mondo dei rally dove ci sono numerosi salti e asperità). Inoltre, i sedili sono come poltrone che ricreano l'effetto “tappeto volante” tipico delle Citroën di una volta.



Passando al secondo punto, quello dell'elettrificazione, il suv francese è molto silenzioso (l'abitacolo è ben insonorizzato) e la batteria ha una durata pressoché come quanto dichiarato.



Infine, per quanto riguarda la batteria, la durata della carica è confermata e grazie alla funzione rigenerativa e ad alcune accortezza di guida, il livello non è sceso vistosamente.