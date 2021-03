Citroen C5 Airscross Hybrid, due modalità di guida

La C5 Aircross ibrida apre a nuove opportunità dinamiche per il brand francese con 55 km di autonomia in modalità a zero emissioni alimentati dal power unit elettrico da 110 cv e sostenuti dalla garanzia di poter affrontare ogni tipo di distanza grazie al supporto del 1.600 cc termico turbo a benzina. Lavorando alla guida sulle modalità hybrid e sport, i due motori generano un totale di 225 Cv di potenza e 320 Nm di coppia inviando la potenza alle sole ruote anteriori attraverso il cambio automatico a 8 rapporti. A prezzi da 42.000 euro.