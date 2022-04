Eco bonus 2022 per la Citroen C5 X plug-in hybrid, grazie a 34 g/km di CO2 e un prezzo di listino di 45.250 euro. Citroën ritorna nel segmento delle grandi stradiste con un modello innovativo, che rappresenta una sintesi tra una berlina, una station wagon e un suv. In linea con la filosofia di personalizzazione della gamma Citroën, C5 X propone ambienti interni originali che permettono grande personalizzazione. Gli elementi personalizzabili in questi ambienti sono soprattutto i sedili, la fascia e la decorazione della plancia, la consolle centrale e i pannelli delle porte, e privilegiano materiali nobili e armonie raffinate. C5 X dispone delle tecnologie più avanzate per offrire al conducente e ai suoi passeggeri viaggi sereni e sicuri. Tra questi l'Extended Head Up Display e la nuova interfaccia MyCitroën Drive Plus dotata di Natural Voice Recognition, per un'interazione naturale con il proprio veicolo. Abbinato a un touchpad HD da 12”, a quattro prese USB di tipo C e alla ricarica wireless dello smartphone, MyCitroën Drive Plus si aggiorna in tempo reale tramite il Cloud e adotta il Mirror Screen wireless. Gli Aiuti alla guida introducono i dispositivi di guida semi-autonoma di Livello 2, in particolare l'Highway Driver Assist e l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, il controllo di un ostacolo nella zona posteriore del veicolo durante le manovre di retromarcia, il sistema di sorveglianza dell'angolo morto o la telecamera con visione dall'alto della vettura e dell'ambiente circostante a 360°.

Nel dettaglio la Citroen C5 X Hybrid 225 Ë-Eat8 Feel Pack è lunga 481 cm, larga 187 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 485 litri. Nella versione Hybrid 225 Ë-Eat8 Feel Pack costa 45.250 euro con motore ibrido plug in di 1.598 cc (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 163 kW/225 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 34 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 233 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.797 kg.

Per saperne di più clicca sul listino