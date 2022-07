La soluzione ai voli cancellati secondo Citroen? La nuova C5 X. Citroën ritorna nel segmento delle grandi stradiste con un modello innovativo, che rappresenta una sintesi tra una berlina, una Station Wagon e un suv. In linea con la filosofia di personalizzazione della gamma Citroën, C5 X propone ambienti interni originali che permettono di modellare l'abitacolo a immagine del cliente. Gli elementi personalizzabili in questi ambienti sono soprattutto i sedili, la fascia e la decorazione della plancia, la consolle centrale e i pannelli delle porte, e privilegiano materiali nobili e armonie raffinate. C5 X dispone delle tecnologie più avanzate per offrire al conducente e ai suoi passeggeri viaggi sereni e sicuri. Tra questi l'Extended Head Up Display e la nuova interfaccia MyCitroën Drive Plus dotata di Natural Voice Recognition, per un'interazione naturale con il proprio veicolo. Abbinato a un touchpad HD da 12”, a quattro prese USB di tipo C e alla ricarica wireless dello smartphone, MyCitroën Drive Plus si aggiorna in tempo reale tramite il Cloud e adotta il Mirror Screen wireless. Gli Aiuti alla guida introducono i dispositivi di guida semi-autonoma di Livello 2, in particolare l'Highway Driver Assist e l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, il controllo di un ostacolo nella zona posteriore del veicolo durante le manovre di retromarcia, il sistema di sorveglianza dell'angolo morto o la telecamera con visione dall'alto della vettura e dell'ambiente circostante a 360 gradi. Nel dettaglio la Citroen C5 X Hybrid 225 Ë-Eat8 Shine è lunga 481 cm, larga 187 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 485 . Nella versione Hybrid 225 Ë-Eat8 Shine costa 46.750 euro con motorizzazione ibrida plug in di 1.598 cc (Euro 6d-TEMP) capace di erogare una potenza massima di 163 kW/225 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 34 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 233 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.797 kg.

