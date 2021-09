Citroën C5 X, quanto costa e quali sono gli allestimenti per l’Italia

2' di lettura

Un'ammiraglia, la C5 X, torna nei listini della Casa francese sia pure in una veste inedita, quella di una berlina rialzata che eredita le caratteristiche delle vetture a ruote. In attese delle consegne previste a partire dall'inizio del 2022, la vettura è ordinabile proposta con motorizzazioni a benzina a prezzi a partire da 33.250 euro e ibrida plug-in da 45.250 euro). La C5 X a benzina si può scegliere nelle versioni a benzina di 1.200 cc da 130 o 180 cv oppure ibrida plug-in da 225 cv tutte abbinate al cambio automatico a 8 marce. L'ibrida ricaricabile ha un powertrain composto dal motore 1.600 a benzina Puretech nella versione più potente da 180 cv e da un'unità elettrica da 81,2 KW a cui va poi aggiunto il cambio automatico elettrificato a 8 rapporti e una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh di capacità, in grado di garantire oltre 50 km di autonomia in elettrico. La potenza di sistema, infine, è di 225 cv.

Personalizzazioni interne ed esterne

Gli interni dell’ammiraglia si possono configurare in quattro ambienti: Urban Grey, con un mix di tessuto grigio e tessuto effetto pelle nero, la fascia della plancia nera e le decorazioni a effetto metallo. O Metropolitan Grey che abbina rivestimenti di pelle nera e tessuto grigio a inserti sulla plancia a effetto metallo spazzolato Hype Black, con pelle nera liscia e traforata e la plancia decorata a effetto legno dal motivo geometrico a chevron. E infine Hype Adamantium che nelle sellerie accosta rivestimenti di pelle in due differenti tonalità abbinati a modanature color legno sulla plancia. Passando, invece agli esterni, la scelta è fra sei colori per la carrozzeria, Pearl Black, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Amazonite Grey e Magnetic Blue, da combinare eventualmente con il tetto nero e due tipi di cerchi da 19 pollici Aero X oppure Aero X Black Diamond.

Loading...

Tre livelli di allestimenti tutti molto completi

La gamma della Citroen C5 X si struttura su tre livelli di equipaggiamento. All'ingresso c'è la Feel Pack con sospensioni Advanced Comfort, clima automatico bizona, Pack Safety, High Beam Assist, keyless, sedili Advanced Comfort, regolazione lombare per la seduta del conducente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera di retromarcia e cerchi di lega da 19 pollici Aero X. In questo allestimento, la motorizzazione ibrida plug-in aggiunge alcuni elementi specifici, tra cui, oltre alle dotazioni per la ricarica, le sospensioni attive. Al livello superiore del listino c'è, poi, la C5 X Shine, con in più l'Extende head-up display a colori, l'Highway Driver Assist, la ricarica wireless per lo smartphone, la regolazione lombare anche per il sedile passeggero, lo schermo per l'infotainment da 12 pollici, il volante riscaldabile e gli interni con rivestimenti in pelle. La variante più alta di gamma, la Shine Pack, infine, aggiunge il portellone con apertura senza mani, le regolazioni elettriche dei sedili, 8 per chi guida e 6 per il passeggero, i vetri davanti e dietro acustici oltre a interni in pelle nera.