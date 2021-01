Citroen C6, prima plug-in hybrid e poi full electric

Alla Citroen stanno lavorando sulla nuova ammiraglia. L'erede della C6 sarà sempre sempre berlina e uscirà nel corso del 2022. Stile da limousine e riferimento ai modelli premium tedeschi. Avvistato nei test su strada, l'inedito prototipo si presenta con una griglia a doppia aletta e dei fari sottili come quelli della nuova C4, ma per il resto rappresenta un radicale allontanamento stilistico dalla gamma attuale di Citroen. La nuova ammiraglia si baserà sulla piattaforma EMP2 del Gruppo Psa e debutterà con motorizzazioni plug-in hybrid, ma subito dopo verrà proposta in versione 100% elettrica come confermato dal ceo del brand Vincent Cobée.