Citroën cambia il suo logo del double chevron e lo svela con un inedita concept

Citroën ha deciso di ridisegnare il proprio logo e di svelarlo in pubblico per la prima volta su un inedita concept. La show car, infatti, è programmata ad anticipa quello che sarà nei prossimi anni il linguaggio stilistico del brand francese di Stellantis. Il logo così come appare nelle prime immagini rilasciate alla vigilia del concept è destinato a reinterpretare in chiave naturalmente più moderna e soprattutto con una logica più digitale quello che è classico double chevron del marchio. La novità di estrema importanza per il brand sarà disponibile sui nuovi modelli in gamma della metà del 2023.

È il decimo cambio in più di 100 anni di Citroën

È la decima volta, a partire dagli esordi nel lontano 1919 che il brand transalpino modifica il proprio simbolo. Quello logo, spiegano in Citroën illustra la volontà di accelerare la missione futura verso una mobilità elettrica accessibile ed è dunque giunto il momento di adottare un nuovo look più moderno e contemporaneo. La nuova identità del brand rappresenta il progresso che per il marchio francese significa ospitare a bordo utilizzatori che si aspettano vetture all'avanguardia, ma anche un'esperienza di guida che con la transizione elettrica sarà sempre più accessibile, ma anche confortevole e piacevole.

L’inedita identità sarà estesa alle concessionarie

La rivisitazione del simbolo che come detto è all'insegna di una maggiore semplicità visiva e una migliore integrazione con le interfacce digitali, si accompagnerà ad una identità di marca che si estenderà a tutti i punti di contatto con Citroen, dalla concessionarie alla documentazione di bordo e di tutti gli edifici aziendali. Pur restando fedeli alle radici del brand Citroen punta a reinterpretare la propria identità in chiave decisamente più moderna, il brand francese di Stellantis lancia un chiaro messaggio per il futuro elettrico: rimarremo sempre fedeli allo spirito del marchio, ma cambiando l'attuale status quo.

Il logo sviluppato dal Global Design di Stellantis

Sulla base dalla missione che Citroen si è data negli ultimi anni di creare delle soluzioni sempre più audaci che di fatto rendano la mobilità elettrica più accessibile, continuando a guardare le cose in modo sempre più diverso e determinati dimostrare ai potenziali acquirenti futuri oltre che a loro stessi che nessuno e niente è in grado veicolare come farà in futuro Citroen. Sviluppato dall'equipe di design interna, il nuovo marchio della Casa automobilistica francese ha beneficiato anche dell'esperienza dello Stellantis Design Studio e dell'agenzia operativa all’interno del gruppo e cioè la Global Brand Design.