Volete portare in vacanza oggetti ingombranti? La Citroen e-Berlingo è l'auto adatta. ë-Berlingo, variante 100% elettrica del multispazio Citroën, è destinato alle famiglie e alle persone attive di tutte le età, offrendo loro il comfort della motorizzazione elettrica con costi di utilizzo ridotti. Ha tutte le funzionalità riconosciute alla versione termica, senza compromessi, adattandosi a qualsiasi esigenza grazie a un ampio spazio interno e alla sua modularità e praticità. Citroën ë-Berlingo è disponibile in due lunghezze e può accogliere fino a sette persone. Mantiene lo stesso generoso volume dell’abitacolo, tre sedili posteriori indipendenti, il padiglione multifunzione Modutop e il lunotto apribile. La batteria agli ioni di litio da 50 kWh offre un’autonomia fino a 280 km e permette di effettuare la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza preoccupazioni. Può essere ricaricata all’80% in 30 minuti presso una stazione pubblica di ricarica rapida fino a 100kW, e in circa 7 ore a casa tramite una Wallbox monofase da 7,4 kW. Nel dettaglio la ë-Berlingo M Shine è una Monovolume 5 porte 5 posti della Citroen lunga 440 cm, larga 185 cm, alta 184 cm con un bagagliaio da 775 a 3.500 litri. Nella versione M Shine costa 39.100 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm . La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 135 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.739 kg.

