Citroën, ë-Berlingo ed ë-Jumper sono le ultime novità

Il van compatto Berlingo e il robusto furgone Jumper elettrici si affiancano ai già noti ë-Jumpy e alla declinazione commerciale della monovolume ë-SpaceTourer. L'ë-Berlingo, che sarà commercializzato in estate, è proposto nelle taglie M e Xl, è spinto da un motore da 136 cavalli, offre un'autonomia che arriva sino a 275 chilometri ed è disponibile nelle taglie M e Xl. La capacità di carico arriva sino a 4,4 m3 e la portata è di 800 kg. Invece, l'ë-Jumper commercializzato in questo periodo è proposto in quattro lunghezze e tre livelli di altezza e offre un carico utile che arriva sino a 1.890 kg, per una capacità di 17 m3. Questo furgone si può scegliere con batterie da 37 o 70 kWh che, rispettivamente, promettono percorrenze di 200 e 340 chilometri.

