Citroën ë-C4, l’automobile media scopre la sostenibilità

3' di lettura

Avranno un futuro le berline di medie dimensioni che devono vedersela con la serrata concorrenza dei suv-crossover? Alla Citroën (gruppo Stellantis) sono pronti ad accettare la sfida con la nuova C4 e il semplice segreto che si porta al seguito: alzare di poco la carrozzeria da terra abbinando nel contempo una linea vagamente sportiveggiante quasi da coupé.

Insomma, una berlina crossover pronta ad offrire il meglio di una doppia soluzione soprattutto se è abbinata dal powertrain elettrico che la C4, battezzat ë-C4 ,offre in alternativa ai classici motori termici a benzina o diesel. A cui si aggiunge un assorbimento super curato grazie agli smorzatori idraulici progressivi degli ammortizzatori, che s’ispirano alle iconiche sospensioni idropneumatiche del brand francese e i sedili morbidi, ma non cedevoli che sostengono bene il corpo senza affaticare troppo nei viaggi lunghi.

Il cuore della e-C4 è il motore elettrico da 136 cv, alimentato da un pacco batteria da 50 kWh che è accreditato di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi per un totale di 350 km di autonomia nel ciclo Wltp. Interessante è notare che tra elettrico e termico non cambiano le misure nè dell’abitacolo nè del bagagliaio. La piattaforma è la Cmp Multienergy, utilizzata dal gruppo Psa (ora Stellantis) per numerosi modelli cisponibili sia in versione termica sia in elettrica come le peugeot 2008 e 2008, Opel Corsa e Mokka e D3S3 Crossback.

Viaggiare a zero emissioni, inoltre, è sempre piacevole specie se accompagnati da un abitacolo ben fatto come quello della ë-C4 esente da rumori di fondo o da fastidiosi scricchiolii.

In base alle necessità, poi, ci sono tre diverse modalità di guida: Normal, Eco e Sport che si possono impostare, attraverso un tasto vicino al selettore del cambio. A cui si aggiunge un freno motore vigoroso utile per il recupero dell’energia anche in marcia. La strumentazione digitale offre un piccolo contagiri a tiro di chi guida con le principali informazioni che sono però ben visibili.