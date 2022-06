Citroën ë-C4 X e C4 X, il nuovo stile crossover coupé del Double Chevron

Ascolta la versione audio dell'articolo

Differenziarsi con stile. Citroën ë-C4 X e C4 X introducono un nuovo design che unisce le caratteristiche di una berlina con quelle di un suv. Un modo per ricordare le origini del marchio (noto per le numerose berlina dell'epoca) stando però anche al passo con i tempi con un tocco suv. Disponibile in versione 100% elettrica con batteria da 50 kWh e, in alcuni paesi, anche in versione benzina e diesel.

Le prime consegne sono attese per il prossimo autunno.

Europea e dalle dimensioni generose

Le nuove ë-C4 X e C4 X sono costruite presso lo stiramento di di Villaverde a Madrid (Spagna) e le vendite inizieranno progressivamente a partire dall’autunno 2022.

Basate sul pianale Cmp del gruppo Stellantis, le dimensioni delle nuove nate francesi sono generose: con una lunghezza di 4600 mm, ë-C4 X e C4 X si inseriscono perfettamente nella formazione Citroën tra la C4 hatchback con una lunghezza di 4360 mm e la C5 X con 4800 mm. Il suo passo di 2670 mm è lo stesso del portello C4. Il bagagliaio ha una capacità che raggiunge i 510 litri.

Nuovi e classici dettami stilistici

Il profilo mostra una linea del tetto dinamica che scorre senza soluzione di continuità dalla parte superiore del parabrezza nel pannello superiore del cofano del bagagliaio per creare una silhouette fastback che appare piantata piuttosto che sgraziata, come spesso accade con i veicoli più alti del segmento trasversale. Lo sbalzo posteriore nasconde in modo intelligente la lunghezza necessaria per imballare il capiente bagagliaio da 510 litri.