Prezzo ridotto fino a 5000 euro per la Citroen e-C4 X elettrica, auto che propone un’alternativa ai tradizionali modelli di berlina e suv di medie dimensioni. La C4 X si contraddistingue per il massimo comfort a bordo grazie all'esclusivo programma Citroën Advanced Comfort, in particolare per i sedili Advanced Comfort e le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions. Adotta inoltre il nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus inaugurato su C5 X. La e-C4 X elettrica dichiara un’autonomia fino a 360 km nel ciclo WLTP e una ricarica rapida di 100 km in 10 minuti con corrente continua a 100 kW. Le tecnologie e gli aiuti alla guida (fino a 20) di ultima generazione offrono agli occupanti comfort e serenità. Nel dettaglio la versione selezionata è la ë-C4 X Elettrica Feel Pack, lunga 460 cm, larga 180 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 510 a 1.360 litri. Nella versione ë-C4 X Elettrica Feel Pack è spinta da una motorizzazione elettricacapace di erogare una potenza massima di 100 kW (136 CV) ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.659 kg.

