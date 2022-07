Citroën, il fattore X del suv coupé debutta anche sul medio di gamma

I nuovi modelli Citroën ë-C4 X e C4 X portano connettività e infotainment a un livello superiore grazie alla disponibilità della nuova interfaccia Citroën Drive Plus introdotta di recente sull’ammiraglia Citroën C5 X. Questa è altamente intuitiva e utilizza uno schermo da 10 pollici e può essere personalizzato, include il riconoscimento vocale e un assistente digitale che comprende venti lingue.

Le vetture sono dotate di un massimo di quattro prese Usb per ricaricare facilmente il telefono o il tablet: due nella console centrale e due nella parte posteriore. Citroën ë-C4 X è dotata di un elettromotore da 100 kW (136 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh (con garanzia di otto anni o 160.000 km per il 70% della capacità di carica) che permette di raggiungere un’autonomia di circa 360 km (ciclo Wltp). I dati tecnici dicono di una coppia massima di 260 Nm immediatamente disponibile, di coprire lo 0-100 km/h di 9,5 secondi in modalità Sport e di raggiungere una velocità massima di 150 km/h. Ovviamente non manca la frenata rigenerativa. Sono disponibili tre modalità di guida (Eco, Normal o Sport) e vengono attivate dal selettore posto nella consolle centrale.

La ricarica della ë-C4 X può essere eseguita, ovviamente, presso le stazioni di ricarica pubbliche oppure a casa. In quest’ultimo caso, Citroën offre una soluzione “one-stop shop” per l’installazione di wall box domestici. La gestione della ricarica dei veicoli è facile e può essere preprogrammata per sfruttare i prezzi dell’elettricità non di punta e risparmiare sui costi di ricarica. I tempi di ricarica possono essere preimpostati utilizzando l’interfaccia touchscreen My Citroën Drive Plus dell’auto o l’app My Citroën. Ricordiamo anche che, C4 X è disponibile in alcuni paesi europei nella versione termica con motore benzina PureTech 100 abbinato al cambio manuale oppure con PureTech 130 e cambio automatico Eat8. Infine, è disponibile anche la versione Diesel 130 cv con cambio automatico Eat8. Anche dal punto di vista della tecnologia, le nuove Citroën ë-C4 X e C4 X si uniscono ai modelli C4, C5 Aircross e C5 X di ultima generazione offrendo un portafoglio completo delle più recenti tecnologie di assistenza alla guida e sicurezza disponendo fino a venti sofisticati sistemi Adas (Advanced Driver Assistance Systems) al servizio della sicurezza.