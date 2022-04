Citroen Grand C4 Spacetourer (prima si chiamava Picasso) differisce esteticamente dalla cinque posti per il frontale tecnologico specifico, gli archi laterali del tetto che partono alla base del parabrezza e gli inediti fanali posteriori a Led con effetto 3D. L'abitacolo è allestito in spirito loft, sensazione amplificata dal parabrezza panoramico (di serie) e dall'ampio tetto vetrato. Autentica ambasciatrice del programma “Citroën Advanced Comfort” per abitabilità, modularità e comfort al servizio del benessere di tutti i passeggeri grazie a sedili posteriori indipendenti, anteriore (del passeggero) con allungo per le gambe, C4 Grand Spacetourer si distingue anche per le sue qualità dinamiche, con motorizzazioni efficienti e performanti abbinabili anche al cambio automatico di ultima generazione Eat8. Nel dettaglio la Citroen Grand C4 Spacetourer BlueHdi 130 Eat8 Shine è lunga 460 cm, larga 183 cm, alta 164 cm con un bagagliaio da 575 a 1.835 litri. Nella versione BlueHdi 130 Eat8 Shine costa 37.400 euro con motore a gasolio di 1.499 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 154 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 198 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.505 kg.

