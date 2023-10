Citroën inventa l’elettrica da 24mila euro: arriva la ë-C3. Stile originale e praticità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta la nuova generazione di Citroën C3, un auto che in tre generazioni ha fatto la storia recente del marchio francese. E ora rinasce elettrica 8ma non solo) e con uno stile decisamente originale. Del resto le Citroën hanno l’originalità nel loro DNA. La nuova ë-C3 elettrica irrompe nel settore delle “supermini” a batteria, la soluzione ideale per l’impiego in città offrendola ad un prezzo di 24mila euro (23.900 per la precisione, incentivi esclusi. Secondo Thierry Koshas, il ceo del brand francese di Stellantis che è anche responsabile delle vendite e del marketing ha annunciato che dal lancio la vettura sarà offerta in tre soli livelli di allestimento ognuno dei quali disporrà di massimo 5 opzioni. Un’indubbia semplificazione per chi intende acquistarla, ma anche per il sistema produttivo della fabbrica in Slovacchia dove verrà prodotta.

C’è molto della concept Oli nello stile della nuova ë-C3

L’estetica riprende molti dei dettagli anticipati dalla concept Oli presentata nel 2022 . Il design che ne risulta, infatti, oltre che abbandonare lo stile dell’attuale che pure ha avuto un discreto successo, eredita molte soluzioni inedite della Oli. Tanto che se la C3 mancava forse di un po’ di personalità, nella nuova, invece, non è cosi grazie a delle forme molto più squadrate. A cominciare dalle inedite luci a Led a tre elementi per lato nella parte anteriore a cui si va ad aggiungere la carrozzeria alta in stile crossover con barre sul tetto e grandi specchi retrovisori. Più alta di 10 cm, rimane una compatta di 4 metri.

Gioca d’anticipo rispetto alla concorrenza a batteria

La collocazione sul mercato della ë-C3 elettrica sarà nella stessa fascia di prezzo delle potenziali rivali: la Renault 5 e la Vw ID.2 e l’annunciata Tesla Model 2. Entrambe saranno a batteria e verranno vendute ad un pezzo intorno ai 25.000 euro, ma commercializzate nel corso del 2024 la 5 e nel 2025 la Vw aprendo una rivalità fra supermini elettriche. Fra le chicche della ë-C3, c’è che fa debuttare anche il nuovo marchio del brand francese di Stellantis, già visto sul concept Oli.

L’abitacolo si ispira alla concept ma non troppo

Gli interni prendono ispirazione da quelli della Oli anche se con soluzioni decisamente più convenzionali rispetto alla concept. Di pratico resta un tascone portaoggetti che attraversa tutta la plancia. A cambiare in maniera sostanziale è anche l’architettura di base che è la Smart Platform di Stellantis, una versione specialeche derivata dalla Cmp/eCmp (quella di Peugeot 208, Jeep Avenger et similia) ha dato vita sino ad ora a una versione crossover destinata ai mercati dell’India e del Sud America. La piattaforma della ë-c3 sarà la base della futura Panda elettrica.

Una dotazione hi-tech di livello

L’head-up display è di serie. Al centro della plancia è presente uno schermo di infotainment flottante, a colori, da 10,25 pollici, leggermente inclinato verso il guidatore, mentre il sistema “My Citroën Play with Smartphone Station” con un’App dedicata è offerto di serie ai proprietari del modello “You” per accedere a musica, radio, chiamate e navigazione tramite il proprio dispositivo.