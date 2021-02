Citroen, dopo la C4 il restyling della C3 Aircross

Se la nuova C4 è il modello di punta dell'offerta del brand francese per quest'anno vista la disponibilità della versione 100% elettrica, il nuovo look della più compatta C3 Aircross non passerà inosservato. Niente ibrido, per il momento, ma le unità a benzina e turbodiesel aggiornate per fornire buone prestazioni e un'elevata efficienza. A cambiare è il frontale della vettura ora più muscoloso grazie ad una calandra con il Double Chevron cromato. All'interno dell'abitacolo, invece, ilnuovo infotainment Touch Pad da 9 pollici con nuova grafica,i servizi Citroen Connect Assist oltre ai sistemi Android Auto e Apple CarPlay. Disponibili, infine, un totale di ben 70 combinazione cromatiche. Il debutto della nuova Aircross è fissato per giugno a prezzi di listino da definire.