Citroen Oli, il prototipo che anticipa la family car elettrica del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Citroën stupisce ancora. Immagina la vettura da famiglia del futuro in cui la mobilità sarà accessibile a tutti, un'idea fissa per il brand francese di Stellantis. Il successo della citycar Ami dimostra la capacità del brand di dare impulso, sfidare lo status quo e immaginare una concept car ambiziosa: ecco cos'è la concept Citroën Oli. Se Ami ha dimostrato come fare le auto in modo diverso per rispettare l’impegno di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, la creatività nell'immaginare Oli, un laboratorio su ruote che va contro l'attuale tendenza del settore a immaginare veicoli elettrici sempre più pesanti, complessi e costosi si può fare.

Un manifesto audace con molte idee intelligenti

Oli è la tabella di marcia di Citroën: un manifesto audace e , ricco di idee intelligenti basate sulla riduzione del peso e della complessità per massimizzare l’efficienza, la versatilità e l’accessibilità. È un principio guida, in cui la tendenza al di più è sostituita dall'approccio positivo dell'abbastanza che in inglese si traduce con enough, quanto è necessario. È possibile che molte idee e innovazioni presentati da Oli si ritroveranno nei futuri veicoli di Citroën da famiglia.

Loading...

L'apripista Ami per cambiare la micro-mobilità

Se con Ami Citroën ha fatto un passo avanti per cambiare la micro-mobilità, oli è un ulteriore balzo in più verso la mobilità di domani delle famiglie. Lungi dal proporsi come un palazzo su ruote, magari dal peso di 2500 kg, pieno di schermi e di gadget, Oli dimostra che con il giusto numero di funzionalità e l’uso inventivo di materiali riciclabili oltre ad un processo di produzione sostenibile, Citroën è già pronta a soddisfare l’esigenza di una mobilità che sia al tempo stesso priva di emissioni e poco costosa, ma anche per certi versi attraente e per tutti gli stili di vita.

Ieri, oggi e domani del format di vettura familiare

A metà degli anni ’70, una family car pesava circa 800 kg, era lunga 3,7 metri e larga 1,6 metri. Oggi questi veicoli pesano oltre 1.200 kg, sono lunghi almeno 4,3 metri e larghi 1,8 metri. Alcuni pesano più di 2.500 kg. I requisiti normativi e di sicurezza hanno in parte determinato questo fenomeno, ma se continuerà la tendenza a tenere parcheggiati questi veicoli per il 95% del tempo e a percorrere l’80% dei viaggi con un solo occupante, il conflitto tra la necessità di proteggere il pianeta e la promessa di una mobilità sostenibile ed elettrificata non funzionerà.

Oli è una sfida alla sostenibilità e alla sobrietà

Al centro della progettazione intelligente e versatile di Citroën Oli, c'è uno sviluppo che risponde alle sfide della sostenibilità e della sobrietà. Dimostra esplicitamente come si possano ottenere le migliori prestazioni della categoria nella valutazione del ciclo di vita, anche a partire dalla progettazione con un uso limitato e ottimale di materiali leggeri e riciclati, fino ai processi di produzione sostenibili, passando attraverso una vita in uso prolungata e una maggiore riciclabilità alla fine di un più lungo ciclo di vita che garantirà l’eco sostenibilità della concept.