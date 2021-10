Citroën il van del futuro a misura di smart city

2' di lettura

Le mobilità urbana del futuro richiede secondo Citroen il contributo di tutti. Ecco perché sono aumentati degli accordi intersettoriali tra le case automobilistiche e le compagnie provenienti da altri settori. E’ il caso del progetto congiunto siglato proprio da Citroen con Accor che è proprietaria della catena alberghiera Sofitel e con JcDecaux che è attiva nel settore della pubblicità ma anche in arredi urbani per presentare The Urban Collectif.



Uno skateboard alla base di tutte le soluzioni

Si tratta di un vero e proprio progetto creativo che vede l'utilizzo di una piattaforma a skateboard, denominata The Citroen Skate, dotata di innovative ruote sferiche del tipo omnidirezionali realizzate dalla Goodyear, sulla quale si possono montare diversi tipi di carrozzeria che in questo caso sono stati realizzati dai partner della casa francese, ma che possono variare a seconda della tipogia di utilizzo che si intende fare con la piattaforma che ne è risultata.

Alcuni opportunità nate dal progetto congiunto

Ad esempio quello Sofitel En Voyage è è specifico per la mobilità urbana, Pullman Power Fitness, invece, permette di praticare sport mentre si è in viaggio e JCDecaux City Provider, è per la mobilità urbana su chiamata. Questa soluzione tecnologica, essendo pensata come elettiva e completamente autonoma e interconnessa con l'infrastruttura stradale, è stata progettata per viaggiare su corsie dedicate come richiesto in particolari contesti urbani.

Ingombri ridotto per la Citroen Skate

Gli ingombri ridotti, la Citroen Skate è lunga 260 cm, larga 160 cm e alta 51 coi pneumatici sferici omnidirezionali che sono mossi da piccoli motori elettrici, consentono alla piattaforma di muoversi in qualsiasi direzione e ruotare su sé stessa anche in spazi stretti, a tutto vantaggio dell'usabilità. Dal punto di vista tecnologico, infine, la piattaforma è stata ingegnerizzata per offrire la componentistica necessaria, batterie, motori elettrici e sensori che ne determina il movimento. La velocità è di 25 kmh.