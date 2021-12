Città in crisi, aiuti da 2,67 mld ma addizionale senza limiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per evitare il default delle città con i conti più in crisi lo Stato mette mano un’altra volta al portafoglio. Ma non sarà il solo. Lo sforzo per chiudere le voragini aperte nei bilanci, sostenuto da un fondo da 2,67 miliardi in 21 anni, coinvolgerà anche i contribuenti e i fornitori dei Comuni. Per i primi l’addizionale Irpef potrà volare oltre il tetto dell’8 per mille, con una deroga che non contempla limiti prefissati. I creditori saranno chiamati a rinunciare a una parte delle loro somme.

Sono questi i pilastri del nuovo salva-Comuni anticipato sul Sole 24 Ore di mercoledì che il governo ha inserito nell’emendamento alla manovra. La misura, sulla scia di un primo aiuto da 150 milioni appena assegnato con il Dl fiscale, riguarda Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria. Sono i Comuni capoluogo di Città metropolitana in cui il deficit 2020 supera la soglia stellare dei 700 euro ad abitante.

Loading...

A Napoli rosso da quasi 2,5 miliardi

A Napoli il rosso vale 2,47 miliardi, Torino si attesta a 888 milioni, Palermo a 632 mentre Reggio Calabria si ferma (si fa per dire) a 339 milioni. Anche a Roma il deficit è imponente (507 milioni), ma il suo valore pro-capite non va oltre i 180,5 euro contro i 2.599 euro di Napoli, i 1.938,4 di Reggio Calabria, i 1.035,5 di Torino e i 960,8 di Palermo.

L’aiuto statale della manovra, quindi, si concentra su questi ultimi quattro Comuni, in cui vivono 2,6 milioni di italiani. I parametri di distribuzione guardano al costo annuale del ripiano del disavanzo e dell’ammortamento dei debiti, e sono parzialmente diversi da quelli appena utilizzati per il sostegno 2021. Con i vecchi criteri Napoli avrebbe circa 1,5 miliardi e per Torino l’assegno sarebbe di mezzo miliardo. Le cifre finali non saranno lontane: Pierpaolo Baretta, ora assessore al Bilancio a Napoli, stima un aiuto da 1,3 miliardi e parla di «vera svolta».

Il sostegno ventennale viene offerto però in cambio della firma di un «Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» fra il sindaco e il presidente del Consiglio. L’accordo richiama l’idea del «Patto» a cui a Napoli il neosindaco Gaetano Manfredi aveva subordinato la propria candidatura. Ma il Patto promesso a Manfredi da Pd e M5S puntava all’accollo statale del debito della città. L’Accordo proposto dal governo va in un’altra direzione.