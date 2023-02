Città d'industria e di campagna

Sesta per popolazione della Germania, a Stoccarda si lavora duramente e si sperimentano progetti nuovi. Capoluogo del prospero Land del Baden-Württemberg, ha una lunga tradizione storica e manifatturiera e – anche grazie all'alto stile di vita dei suoi abitanti – rappresenta una destinazione piacevole e ricca di proposte per un long weekend in Europa, non lontana dal Nord Italia.

Le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, e ai luoghi di cultura si alternano i filari di vite. La topografia della città è particolare: si trova in una conca contornata da belle colline coltivate a vigneti. Insieme a Vienna, è l'unica città d'Europa dove le vigne e i poderi arrivano letteralmente nel centro cittadino. Ecco un assaggio di luoghi da visitare.



1/10 3/10 Menu