Città e alberi, la sfida italiana contro inquinamento e climate change

Roma e gli accordi quadro per la manutenzione del verde

“Roma – fanno sapere dal comune – è tra le città più verdi d’Europa con circa 330mila alberi e oltre 40 milioni di metri quadrati di verde e 1500 aree verdi gestite dal dipartimento tutela ambientale». L’amministrazione è impegnata in tre progetti di forestazione con cui concorre alla gara indetta dal ministero dell’Ambiente collegata al decreto clima: è in corso poi un appalto da 1,4 milioni per piantare circa 2.500 alberi e un analogo importo è stato stanziato per una successiva gara con cui si proseguirà a piantare un numero analogo di esemplari.

Sono stati attivati anche gli accordi quadro triennali per la manutenzione del verde orizzontale e verticale: grazie all’intesa triennale sul verde, ad esempio, sono state effettuate circa 13mila potature negli ultimi sei mesi. Sul verde verticale è operativo un appalto da 60 milioni di euro: è garantita la cura e la manutenzione di circa 165mila alberi stradali e aree verdi, incluse Villa Ada, Villa Borghese, Villa Pamphili e Pineta di Castel Fusano.

L’amministrazione ha investito circa 12,5 milioni per 36 appalti di riqualificazione: cinque quelli realizzati, dieci i cantieri in corso, dodici gli appalti in affidamento e nove le gare in via di conclusione per interventi di restyling di ville e giardini.

Sul tema dei parchi e dei giardini sono stati stanziati 11 milioni per altri 14 progetti, dal parco della Serenissima al parco della Cellulosa. Per il restyling di Villa Borghese sono in corso lavori con un investimento di due milioni, per Villa Pamphili sono stati stanziati 1,5 milioni per la riqualificazione. La città dunque si sta attrezzando e il verde aumenta: nel 2020 sono stati piantati oltre 1.800 alberi, nel 2021 al momento siamo a oltre 1.500.

Torino: 50 mila alberi contro le isole di calore

«Negli ultimi tre anni abbiamo piantato 50mila alberi nei corridoi ecologici per potenziare l’effetto di riduzione di isole di calore». È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente del comune di Torino, Alberto Unia che indica «la sfida ambientale come primaria».