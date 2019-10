Città e bellezza, questione di facciata

Bisogna dare atto a questo Governo e al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini se una misura iniziale in questa direzione è venuta ad arricchire il testo della Legge di stabilità per il 2020.

Si tratta di un provvedimento molto generoso che consente la detrazione fiscale del 90% delle spese per il rifacimento delle facciate degli immobili effettuate nel corso del 2020. La limitazione a un anno è volta ad accelerare l’avvio dei lavori e a concentrarli in un momento di particolare difficoltà congiunturale per il settore delle costruzioni.

Credo che questo provvedimento sia oltremodo opportuno e potrà aprire le porte a una vera politica di manutenzione straordinaria delle nostre città che sono un patrimonio culturale da mettere a fruttare per far crescere il lavoro e per migliorare la qualità della nostra vita. Vivere in città sicure e curate migliora di molto la qualità della nostra vita e accresce la potenzialità di attrarre un turismo meno corsaro, ma composto da viaggiatori colti e attenti alla qualità delle cose, quindi propensi anche a spendere un po’ di più per il soggiorno e per la cultura.

Avere la possibilità di programmare il rifacimento delle facciate nelle città italiane assicurerebbe al settore delle costruzioni una domanda costante e prevedibile, a fronte della quale nascerebbero nuove imprese e soprattutto si svilupperebbero nuove tecnologie che poi potrebbero essere esportate in giro per il mondo. Ne deriverebbe un aumento dell’occupazione anche qualificata e ne sarebbe stimolata la ricerca di nuovi materiali, di nuove tecniche di nuovi macchinari.

Insomma, se si vuole far ripartire il Paese, più che cercare risorse finanziarie che non sono disponibili, sarebbe bene procedere con norme che inducano a progetti di riqualificazione del patrimonio del Paese e, per questa via, favoriscano una vera crescita della domanda e del sistema produttivo. Spero veramente che questa misura del Governo sia solo un primo passo verso una maggiore attenzione ai nostri beni culturali e alla qualità della vita dei cittadini.