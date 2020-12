Città e infrastrutture sostenibili: cemento e calcestruzzo per l’Italia del futuro

Mancanza di manutenzione e mancanza di infrastrutture, la rete infrastrutturale italiana rivela ancora una volta un Paese a due velocità: mentre nel Nord le infrastrutture esistenti necessitano di controlli e interventi manutentivi, il Sud Italia richiede ancora collegamenti indispensabili per velocizzare gli spostamenti, condizione fondamentale per la ripartenza economica, per lo sviluppo e l'efficienza del sistema sanitario e scolastico.



La pandemia ha accelerato le lancette di una crisi economica, che è possibile arginare solo rilanciando senza indugio la spesa pubblica in infrastrutture, puntando sulla rigenerazione del patrimonio esistente e investendo in nuove opere innovative e sostenibili.



L'esordio, nella discussone politica, dei fondi europei aveva posizionato le infrastrutture, fisiche e digitali, al centro delle agende; la seconda ondata pandemica ha fatto retrocedere in secondo piano il rilancio di un settore fondamentale per la ripartenza. A confermarne l'importanza per l'intera economia italiana, è invece, una stima del centro studi Federbeton, rappresentativa del comparto del cemento e del calcestruzzo, che partendo dai dati Istat sulla produttività totale nel periodo 1995-2019 ha evidenziato come, ad oggi, escludendo l'apporto recessivo sul PIL nazionale dei settori più penalizzati dalla mancanza di infrastrutture (tra i quali la raffinazione del petrolio, le utility, il trattamento rifiuti, i servizi di alloggio e ristorazione e altri) avremmo un incremento di ricchezza nazionale del 20% frutto di una politica economica anticiclica di investimenti simile a quella attuata da Francia e Spagna per uscire dalla crisi mondiale del 2008.



Fondi europei, ridotta circolazione e necessità di progettare una ripartenza economica su più livelli, costituiscono l'humus idoneo a ripensare le città e i collegamenti in chiave sistemica. La congiuntura attuale rappresenta un momento drammatico per la collettività ma, al contempo, delinea un quadro di opportunità da cogliere. È questo il momento dell'innovazione applicata, è il momento di utilizzare le soluzioni che l'industria dei materiali rende già disponibili per rigenerare ponti, strade, uffici, scuole e ospedali. Per dotare il Paese di nuovi collegamenti e infrastrutture realizzate con materiali di ultima generazione, sempre più affidabili, durevoli, sostenibili, intelligenti.

In questo senso, le soluzioni sono già disponibili e arrivano dai laboratori di ricerca delle imprese che negli ultimi anni hanno sviluppato cementi e calcestruzzi di ultima generazione.

Nei calcestruzzi di oggi, le eccezionali prestazioni meccaniche vanno di pari passo con il ridotto impatto ambientale. Ne sono un esempio i calcestruzzi impiegati per la realizzazione degli edifici alti. Calcestruzzi pensati per fondazioni di grandi dimensioni, per semplificare le procedure di cantiere, con resistenze così alte da ridurre la sezione delle strutture e quindi le quantità di materiale impiegato sono protagonisti dei grattacieli che stanno cambiando il volto delle nostre città, rendendole sempre più efficienti e limitando il consumo di suolo.

L'industria del cemento e del calcestruzzo punta al futuro andando anche oltre le caratteristiche più note dei materiali.

È il caso del calcestruzzo drenante, in grado di replicare le modalità con le quali l'acqua filtra naturalmente nel suolo riducendo il rischio di impermeabilizzazione dei terreni, realizzando zone più fresche contribuendo alla diminuzione delle temperature nelle afose giornate estive. O ancora il calcestruzzo fotocatalitico, in grado di accelerare i processi di ossidazione già esistenti in natura, favorendo una più rapida decomposizione degli inquinanti.

“Rigenerazione urbana, infrastrutture resilienti e sostenibili dovranno essere gli obiettivi qualificanti dei nuovi investimenti. – commenta Roberto Callieri, presidente di Federbeton - È necessario pensare all'infrastrutturazione come volano universale per l'economia. Il comparto è pronto: mai come adesso disponiamo di soluzioni innovative in grado di realizzare edifici e infrastrutture sostenibili, durature e sicure. Sono i nuovi materiali la nostra risposta ai grandi temi dell'ambiente e del consumo di suolo: abbiamo messo a punto cementi e calcestruzzi che, utilizzati sulle infrastrutture esistenti, ne prolungano il ciclo di vita in assoluta sicurezza, contribuendo ad allontanare la necessità di costruire nuove opere e a ridurre il consumo di suolo; abbiamo investito nelle soluzioni più efficienti di sempre sotto il profilo ambientale e siamo pronti a fare di più”.

Se i materiali – tassello su cui poggia l'intera filiera delle costruzioni – sono a disposizione con un importante valore aggiunto di innovazione, qualità e sicurezza, è urgente in questo momento permettere alle imprese produttive di dispiegare le proprie potenzialità. Occorrono misure che indirizzino le attese risorse europee verso un piano di intervento e rilancio infrastrutturale, che tenga conto delle eccellenze espresse dal comparto del cemento e del calcestruzzo e componga i tasselli dell'innovazione attorno ad un disegno organico, sistemico e lungimirante.



“Le potenzialità offerte dall'industria delle costruzioni, le pianificazioni e gli investimenti non sono però sufficienti. Affinché essi possano tradursi in una reale opportunità di ripartenza occorrono azioni efficaci di supporto e di impulso che riducano i tempi di cantierizzazione e realizzazione delle opere. – continua il Presidente Callieri - È necessaria un'azione di semplificazione burocratica che cammini di pari passo con misure di trasparenza e controllo, un procedere più snello che permetta ai fondi stanziati di trovare il naturale compimento in opere necessarie per una ripresa veloce e sistemica del Paese.”



