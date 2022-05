“Città Italia”. Dieci visioni e dieci città per una nuova Agenda della provincia italiana

Tutti i capitoli del volume sono arricchiti di contenuti online dal sito del Sole24ore.com: servizi, interviste, dati, visual di Lab24 per approfondire il tema dell'intervista partendo dai Qrcode in pagina.Il libro in uscita i 19 maggio nelle edicole ad un costo di € 12,90 è acquistabile anche in versione ebook al prezzo di € 9,99.

L'autore

Roberto Bernabò dal 1° gennaio 2018 vicedirettore del Sole 24 Ore, con delega allo sviluppo digitale. Ha curato il lancio di nuovi formati e prodotti editoriali. Laureato in Scienze della Comunicazione, è stato direttore, dal 2009 al 2014, del quotidiano Il Tirreno. Sotto la sua guida il giornale toscano ha ottenuto per due anni consecutivi la nomination agli “Online Journalism Awards”, il più prestigioso riconoscimento internazionale per le esperienze digitali.



Nell'ottobre 2014 è diventato direttore editoriale di Finegil, la società dell'allora Gruppo Espresso a cui facevano capo 18 giornali locali, e ne ha indirizzato il processo di rinnovamento e transizione digitale.

L'attenzione al racconto delle città medie e alla sostenibilità dell'informazione, a cominciare da quella locale, nell'ecosistema digitale sono da anni tra i focus professionali dell'autore.