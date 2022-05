Città Italia alla ricerca della «trama di vita»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Dobbiamo pensare a chi ha creato le nostre città nel Duecento, Trecento, o nel Settecento. L’ha fatto anche per noi con un’idea di comunità in testa. E noi oggi ci viviamo, e bene. Ecco, non dobbiamo rifarne le mura, che ci sono, dobbiamo ricostruire la trama della vita dentro le mura: questo è il punto fondamentale. È questo meccanismo che è in crisi. Perché la vita nella città è inquinata dall’individualismo, dalla voglia di andarsene dei giovani, dalla digitalizzazione che troppo spesso è solitudine. Non dobbiamo realizzare delle cattedrali ma concentrarci su una nuova dimensione della quotidianità e delle relazioni».

Si parla, ovviamente, della città contemporanea, della città italiana. A parlarne è Giuseppe De Rita, in una delle risposte che il sociologo presidente del Censis ha dato a Roberto Bernabò, vicedirettore del Sole 24 Ore e autore di «Città Italia», una raccolta di «dieci visioni e dieci città per una nuova Agenda della provincia italiana»: il volume edito dal Sole 24 Ore sarà in vendita dal 19 maggio nelle edicole e in formato ebook, dal 26 nelle librerie.

Loading...

- La presentazione al Salone del libro di Torino

Le parole di De Rita danno il senso dello scatto che il dibattito sulla città vive in questa fase: rigenerazione urbana non è la riqualificazione urbana degli anni scorsi che attribuiva alla costruzione, alla riconversione fisica, alla realizzazione di spazi (pubblici o privati) la leva fondamentale per la crescita, lo sviluppo urbano.

La rigenerazione riguarda piuttosto la «trama della vita» nei suoi aspetti sociali, culturali, economici: da lì si parte e l’intervento sulla città fisica - a diverse scale dalla casa al quartiere alla città - diventa strumento di questo processo che punta dritto alle relazioni, anche quando diventano partecipazione, condivisione di un progetto, tentativo di ricostituire una comunità.