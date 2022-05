Città in scena: 8 progetti di rigenerazione urbana nel nome della crescita socio-culturale

Trasferire l’Archivio storico del Comune di Lecce, attualmente allocato in un’area di estrema periferia cittadina, presso il Complesso monumentale degli Agostiniani, rappresenta un’occasione preziosa per restituirne massima visibilità e valorizzare un patrimonio culturale di pregio. E' prevista una fruizione innovativa con la costruzione di esperienze immersive da offrire ai cittadini in un quartiere popolare, ma storico, come quello di Santa Rosa, anche attraverso l’uso di tecnologie e linguaggi innovativi e la promozione di percorsi e attività di educazione storica e di cittadinanza consapevole.

L'Archivio storico si presenterà alla città di Lecce tra passato e futuro come ‘luogo' multimediale e interattivo. Un viaggio nel tempo emozionante e coinvolgente. Un'esperienza per tutte le età. La storia di tutti attraverso le piccole e grandi trasformazioni del secolo: dalla vita quotidiana ai cambiamenti sociali, economici, ambientali e culturali. Tecnologie e installazioni multimediali ed immersive saranno al servizio della narrazione per far conoscere il passato, comprendere il presente e immaginare il futuro. Il percorso sarà accessibile ai disabili, agli ipovedenti e audiolesi.

Il progetto prevede un viaggio tra le carte dell'Archivio del Comune di Lecce. Il filo conduttore è il passaggio degli ‘inquilini' i Sindaci che hanno dimorato nel palazzo di città dal 1860 al 1960 e che hanno lasciato il segno del loro fare.

Obiettivi specifici saranno:

1.Digitalizzazione di circa 15000 documenti, nella grandissima parte conservati presso l’archivio storico, da individuarsi tra i più antichi e rappresentativi delle vicende storiche comunali.

2.Attivazione di una piattaforma per la completa gestione digitale del materiale documentario descritto appartenente all’archivio storico del Comune di Lecce

3.Attivazione di percorsi di conoscenza dei documenti attraverso la narrazione emozionale e persuasiva con l’utilizzo di tecnologie immersive e olografiche, attraverso:

a) DOCURAMA, il teatro olografico che mette in scena le trasformazioni urbanistiche della città attraverso le testimonianze dei Sindaci leccesi, rendendo fruibili in chiave dinamica contenuti di particolare interesse storico come il Libro Rosso della città di Lecce.

b) LA CITTA' POSSIBILE, video immersivo 3D che presenta la città attraverso alcune architetture razionaliste mai realizzate, ma riccamente documentate nei disegni di progetto

c) COMMERCIO E COSTUME, evidenziazione delle attività commerciali che hanno influenzato la nascita di quartieri strade e infrastrutture

Modalità e forme di coinvolgimento attivo del pubblico

Al fine di suscitare un concreto interesse verso le fonti documentarie e creare le migliori condizioni possibili per la massima attrattività, il progetto utilizza metodi e strumenti adatti per una funzione sia in presenza che da remoto.

In funzione dell’importanza del numero di testimonianze presenti nell’archivio e della loro potenziale capacità di creare interesse e curiosità verso la comunità locale e la restante potenziale utenza, sono stati individuati alcuni particolari documenti dell’archivio organizzati in temi che permettono la creazione di specifici percorsi di fruizione. L'individuazione è ricaduta su alcuni temi in grado di rappresentare la città dal periodo post-unitario ai primi anni 40 del Novecento (dalla Città Murata alla città funzionale):

1.la storia dell’archivio civico fin dalla sua nascita

2.le trasformazioni urbanistiche della città

3. Lecce incantevole, palazzi, teatri e vie dello shopping.

Tali temi saranno resi fruibili attraverso un percorso temporale (timeline) continuo, che ripercorre la storia dei vari sindaci della città, attraverso il quale viene raccontata la trasformazione della città di Lecce durante le diverse fasi storiche, tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Il percorso mette in luce le scelte adottate dalle varie amministrazioni che si sono succedute per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Novara. Dalla Caserma a Spazio Nova

Il progetto nasce dal desiderio di realizzare un centro di aggregazione giovanile nei locali che costituiscono una porzione della ex Caserma Passalacqua, bene comune ritornato recentemente a disposizione dei cittadini novaresi al cessare del suo utilizzo per fini militari.

Sul recupero e sulla rivitalizzazione della palazzina, l'Amministrazione Comunale ha negli ultimi anni concentrato diversi finanziamenti provenienti da Fondazioni ed Enti privati, volti principalmente alla realizzazione delle opere di messa a norma e di messa in sicurezza degli ambienti e di avvio di alcune attività.

L'idea iniziale di fare degli spazi al piano terra della Palazzina un centro di aggregazione giovanile si è successivamente evoluta verso la creazione di un più ampio hub sociale, un luogo di partecipazione responsabile, non solo uno spazio fisico accogliente ed evoluto, con infrastrutture digitali e servizi gratuiti a disposizione dei cittadini e soprattutto dei giovani, ma anche un crocevia di esperienze, di idee, progetti e professionalità. La rivitalizzazione dell'ex compendio militare si colloca pertanto a pieno titolo nel processo di rigenerazione urbana che l'Amministrazione sta portando avanti, da non intendersi solo come fatto fisico, ma come processo finalizzato all'integrazione sociale, culturale e funzionale, mediante la formazione di nuove centralità urbane.

La nascita di Nòva nel 2019, si inserisce all'interno di un'ampia ed eterogenea rete di partner locali coinvolti dall'amministrazione Comunale nell'attività di co-progettazione attraverso una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica. Il partenariato è articolato; ci sono realtà che si occupano di animazione e aggregazione giovanile, Associazioni di promozione sociale che si occupano di counseling, orientamento, supporto e arti performative, Cooperative di educatori che già collaborano con il Comune nei servizi educativi e, infine, una realtà con un vocazione spiccata in ambito musicale. Oggi Nova è uno spazio accessibile governato da un partenariato pubblico-privato che trasforma un immobile in decadimento in bene comune. La rete è organizzata da gruppi di lavoro coordinati dai Servizi Educativi del Comune, ed integra competenze e responsabilità.

La cabina di regia si riunisce periodicamente e le singole azioni sono gestite e monitorate da equipe tematiche. L’organizzazione è dettata da un calendario comune al quale possono accedere operatori pubblici e partner. Grazie all'opera di coordinamento, ogni partner è responsabile delle attività che propone e dispone delle chiavi di accesso ai locali prendendosi cura dello spazio quotidianamente per tutti quegli aspetti che possono essere utili a rendere accoglienti, fruibili e modulabili gli ambienti.

I macro-ambiti di attività in cui si sviluppano le azioni sono:

• aiuto scolastico, sostegno ed ascolto (informale e clinico) per prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile;

• empowerment per rafforzare competenze dei giovani, attraverso la promozione di esperienze positive (quali tirocini, laboratori di orientamento alle scelte) estese anche a soggetti più fragili, oltre che attraverso pratiche di educazione alla cittadinanza democratica;

• benessere e animazione, per sostenere i percorsi di crescita dei giovani in una prospettiva di contrasto dei comportamenti a rischio e prevenzione della devianza, prevedendo momenti di svago con musica, performance, mostre e concerti.

• Sportello Servizio Civile

• Spazio studio universitari

• Laboratorio di sartoria e fotografia

• Avvio di un hub digitale che si è sviluppato a partire dalla sottoscrizione di un accordo di partenariato con il Consorzio TOP IX e la nascita di un maker space votato all'innovazione tecnologica e digital.

Lo scopo di Nova è anche quello di creare occasioni di incontro culturale sociale ed educativa. Occasioni che si trasformino in esperienze inclusive mediate dall'arte piuttosto che dalle relazioni che nascono dall'abitare lo stesso spazio. I partner e il Comune sono attivi nel cercare collaborazioni offrendo lo spazio come luogo di co-progettazione e valorizzazione degli specifici di associazioni, gruppi e singoli. Un modello che punta ad accogliere altri progetti consentendo le contaminazioni opportune e che mira a responsabilizzare i diversi partner nel produrre, gestire monitorare esperienze e percorsi per la città. Desiderio del gruppo di conduzione è anche quello di implementare l'offerta di occasioni a libera fruizione aperte alla cittadinanza attraverso una programmazione annuale di eventi culturali.

Per ampliare e far crescere questo spazio, nei prossimi due anni (inizio lavori settembre 2022) sono previsti interventi di riqualificazione e di ristrutturazione dell'intero complesso con un investimento di oltre tre milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un'area food/ristorazione; spazi per residenze artistiche e performative, coworking; un ostello che permetteranno allo Spazio Nova di ampliare la propria offerta e di diventare un modello di riferimento per il territorio. E' inoltre obiettivo di questa Amministrazione dar corso ad un percorso finalizzato all'attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato, per la definizione del modello di governance innovativo che affianchi la gestione funzionale ed efficiente dello spazio, alla valorizzazione di un bene pubblico.

Pesaro. Decumano Carbon Free

Il progetto di rigenerazione urbana del centro storico di Pesaro persegue due obiettivi principali: implementare la qualità dell'abitare a mezzo cultura e disegnare una strategia per la sostenibilità ambientale in linea con la tutela dei valori storico-paesaggistici della città vincolata.

Decumano carbon free è la proposta di azioni integrate per la rigenerazione dell'ambito Nord del centro storico di Pesaro che, al di fuori dei suoi assi urbani prevalenti, è caratterizzato da fenomeni di abbandono e deperimento del patrimonio edilizio storico.

Obiettivi: riqualificazione del centro storico in chiave abitativa e residenziale attraverso quattro linee di indirizzo:

1.Sostenibilità

2.Sviluppo economico

3.Servizi di welfare diffusi

4.Partnership operatori economici

La riqualificazione del centro storico prevederà interventi abitativi ad assetto variabile: a. edilizia ed abitabilità residenziale per favorire un sistema di alloggi popolari calmierati e che garantiscano benessere abitativo alle fasce deboli; b. edilizia residenziale per artisti, studenti e professionisti per creare un ecosistema favorevole allo sviluppo economico e culturale della città in una prospettiva si sviluppo urbano incentrata sulla culture economy; c. creazione di posti letto per favorire variegate tipologie di turismo con differenti esigenze.

La sostenibilità verrà implementata attraverso sistemi di produzione energetica sostenibile ed innovativa, tra i vari interventi si menziona un intervento che attraverso un impianto open loop utilizzi l'acqua recuperata dal fiume come scambio termico diretto.

Lo sviluppo economico prevede la realizzazione di residenze per artisti e professionisti che in un'ottica di interscambio, generi un sistema culturale e professionale atto a valorizzare un vantaggio competitivo nello sviluppo urbano. Interessante anche la previsione di utilizzare tali opportunità per accrescere e riqualificare le modalità di attrazione investimenti locale.

I servizi di welfare provengono da un bando di coprogettazione attraverso il quale, individuata un'ATS composta dai maggiori operatori del terzo settore locali, realizzeranno un hub fisico e virtuale per garantire la catena dei servizi necessaria, puntando sull'accesso alla cultura come strumento di costruzione della socialità e mobilità sociale.

La partnership economica è stata effettuata tramite una manifestazione di interesse che, sulla base del progetto preliminare, ha coinvolto imprese e professionisti da tutta Italia. E' stata creata una short list di imprese che, sulla base del progetto definitivo, proporranno interventi e soluzioni tecnologiche adatte.

Il progetto intende riqualificare e valorizzare spazi da dedicare alla qualità dell'abitare, sulla base di un recupero filologico di ampie porzioni del centro storico, assumendo in questo modo un processo ad ingegneria inversa che innesti sulla “qualità dell'abitare”, anche un rilancio per lo sviluppo socio-economico, si evidenzia infatti che le progettualità previste su decumano carbon free, sono state elaborate in piena coerenza e secondo un principio di continuità sia con agenda urbana (POR FESR) sia con il bando Rigenerazione Urbana, ciò al fine di garantire una vision decennale alle prospettive strategiche per il rilancio della città post crisi 2008 e post crisi Covid.

La partnership progettuale, che costituisce un vero e proprio comitato di pilotaggio del progetto (vedi cartiglio allegato), ha previsto la partecipazione delle Associazioni di Categoria, Sindacati e rappresentanti del terzo settore.

La particolare ed innovativa impostazione progettuale, ha fatto sì che Decumano Carbon Free sia stato menzionato dal MIT quale best practice tra i 13 progetti più innovativi.

Volterra. Per un Teatro Stabile nel Carcere di Volterra

Nel 2001 fu costituito nella Casa di Reclusione di Volterra, tramite un protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Volterra e Ente Teatrale Italiano, il Centro Nazionale Teatro e Carcere. Tale struttura, riconoscendo al lavoro della Compagnia della Fortezza di Volterra il ruolo di esperienza pilota nell'ambito del sistema penitenziario per i risultati raggiunti nei confronti dei detenuti sia sul piano della funzione trattamentale che sul piano dell'espressione artistica, si configurò come luogo (materiale e immateriale) di sperimentazione, formazione e produzione artistica, culturale e scientifica e di coordinamento nazionale e internazionale di esperienze centrate sul tema ‘teatro e reclusione'.

Sulla scia di tale percorso nacque, a partire dal 2008, la volontà di costruire un teatro stabile all'interno del carcere di Volterra aperto al pubblico esterno, per dare immediato lavoro ai detenuti formati dai corsi già attivati nel carcere e a numerosi giovani del territorio, per ospitare gli spettacoli della Compagnia della Fortezza e una stagione teatrale aperta ad altre compagnie, iniziative culturali, formative ed espositive, rivolte ad un pubblico interno ed esterno, scuole, operatori provenienti da tutto il mondo e generare un nuovo indotto durante tutto l'anno.

Dopo tanti anni di lavoro e grazie alla ferma volontà dell’attuale Amministrazione Comunale e della Regione Toscana, nonché al determinante impulso della Candidatura di Volterra a Capitale Italiana della Cultura 22 sul tema della Rigenerazione Umana, di cui la Compagnia della Fortezza è stata uno dei pilastri, il 3 febbraio 2022 è stato finalmente pubblicato il bando per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la direzione dei lavori di realizzazione di una struttura teatrale nel Carcere di Volterra.

Il Teatro Stabile nel Carcere di Volterra sarà il primo al mondo, un teatro simbolo di un carcere che si è trasformato da Istituto di Pena in Istituto di Cultura e che con esso ha già di fatto trasformato la comunità esterna e la città che lo ospita, rendendola di diritto la capitale della Rigenerazione Umana.

Un teatro pensato, nella sua collocazione e configurazione architettonica, come luogo di confine tra la città reclusa e quella libera, per essere simbolo e metafora, oramai non più solo ideale, ma anche fisica di una continua osmosi generativa tra interno ed esterno del carcere.

Un teatro che pur essendo costruito dentro le mura di un carcere, le rende di fatto trasparenti, rendendo visibile all’umanità, quello che di solito è invisibile.

Un teatro che pur non essendo fisicamente ancora realizzato ha già di fatto avviato un grande e unico processo di rigenerazione urbana.

Dice Armando Punzo, responsabile della Compagnia: “Il mio teatro ideale lo immagino trasparente ed escluso, in disparte, spaventoso perché promette la morte a chi solca la soglia posta in alto nel cielo. All'orizzonte non un uomo, ma un volo di uccelli, ambasciatori della levità che lì viene cercata. L'ingresso come un lungo cammino di spoliazione che attraversa una serie di camere; sulla porta di ogni camera un'iscrizione che nomina le componenti dell'uomo a cui bisogna rinunciare per andare incontro alla leggerezza. Un teatro con vista sulle sbarre che lo circondano, come a proteggerlo dagli attacchi di chi non sa e non conosce. Uno spazio unico, vivo e indipendente, che genera forme che mutano con il mutare delle stagioni dell'animo. Un teatro come il torace di un animale mitologico, dalle pareti vive, che respirano, si allargano e mutano le loro reali dimensioni in relazione alle idee, alle azioni e alle sensazioni che ne scaturiscono. Il pubblico lo immagino assente, sostituito da uomini che condividano la nostra stessa pratica, che sognino il nostro stesso sogno.

Abbiamo bisogno di spazio. Nel teatrino Renzo Graziani, due celle unite, lavorano settanta persone durante l'inverno. Il teatro vuole spazio. C'è bisogno di rendere stabile un'esperienza che è stata vissuta per oltre trent'anni in maniera pionieristica. Bisogna immaginare e realizzare un grande Centro stabile di formazione professionale e culturale che lavori tutto l'anno con docenti, attori, studenti, ballerini, cantanti, ricercatori, tecnici, fonici.

Un lavoro che in parte viene già svolto in mezzo a difficoltà enormi, che lotta contro forze conservatrici distruttive, contro silenzi che sono negazioni.

Abbiamo bisogno di lavorare, non chiediamo altro. Lavorare senza battersi contro. Battersi solo per costruire. Siamo abituati alla precarietà, ma non abituati a rassegnarci a questa instabilità indotta e forzata. Stabilità alla Compagnia della Fortezza significa lavoro e cultura. Per tutti sempre”.

Livorno. Complesso delle Terme del Corallo

Il Comune di Livorno intende sostenere processi di relazione culturale con le Gallerie degli Uffizi di Firenze, nel più ampio contesto del progetto “Uffizi diffusi”, destinato a far acquisire alle Gallerie una dimensione regionale, con la delocalizzazione di opere cosiddette “nascoste” della collezione, secondo un principio che tenga conto dell’identità dei luoghi selezionati.

Per la completa valorizzazione del suddetto Polo Culturale delle Terme della Salute non è possibile prescindere dal progetto di demolizione del prospiciente cavalcaferrovia (costruito agli inizi degli anni 80 del secolo scorso) e dalla contestuale realizzazione del sottopasso della linea ferroviaria tirrenica, in prossimità della Stazione Centrale di Livorno, come viabilità alternativa, che permetterà il ripristino integrale del parco antistante.

Il complesso delle Terme della Salute, edificato a partire dal 1903, com’è noto, costituisce, con l'annesso lussuoso Hotel Corallo, un tipico e raffinato esempio di architettura e stile liberty, realizzato nell'area dove venne scoperta una polla d’acqua minerale con benefici effetti salutari.

Le Terme divennero nel corso degli anni uno dei principali centri di attrazione di Livorno, incrementandone la fama turistica; questo fino al 1940, quando lo stabilimento delle Acque della Salute cessò l'attività termale a causa della minor portata dell'acqua dalle sorgenti ed iniziò la produzione industriale delle acque minerali Corallo.

L’edificio rimase per molto tempo in stato di assoluto abbandono, anche a seguito di un devastante incendio, fino a quando nel 2005 fu acquistato da una società immobiliare, con la finalità di realizzare nuovi edifici residenziali. Nell'ottobre del 2009 le Terme furono acquisite nel patrimonio comunale e da allora, compatibilmente con le risorse disponibili, è cominciato un parziale recupero, per salvaguardare quanto più possibile le strutture e restituirne una parte alla città.

Un primo importante intervento è stato il recupero del parco, con destinazione di giardino pubblico, nel giugno del 2013 e, successivamente, è stato eseguito il rifacimento del tetto del Padiglione della Sala della Mescita, per salvaguardarne le strutture ed i decori sottostanti. Successivamente, è stato redatto un progetto di restauro e rifunzionalizzazione di un primo lotto funzionale, candidato e finanziato nell’ambito del Bando delle periferie del 2016, per il padiglione della Sala della mescita da adibire a spazio polifunzionale per mostre e convegni, gli appartamenti adiacenti, il colonnato est e i giardino storico. I suddetti lavori sono stati approvati a aprile 2021 e sono nella fase dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Complessivamente, gli edifici che rimangono da restaurare e rifunzionalizzare sono, dunque, l’edificio speculare alla Sala delle Mescite, il colonnato ovest, il Padiglione di imbottigliamento, il deposito, due pozzi, il cinema e la loggia. Il volume corrispondente ai suddetti edifici è pari a 22.270,00 mc ed il computo complessivo delle risorse necessarie per i lavori di recupero corrisponde ad un importo stimato di € 10.250.000,00.

Il suddetto progetto consentirà di recuperare un patrimonio culturale di indubbio valore, sia per la città di Livorno che per il territorio regionale.

Bari. La rigenerazione urbana attraverso l'arte pubblica nel quartiere San Paolo

San Paolo 2030 è il piano di rigenerazione urbana fisica e immateriale sviluppato dall’amministrazione comunale di Bari per il quartiere San Paolo una delle periferie urbane della città oggetto negli ultimi venti anni di un processo di riscatto sociale e materiale. Tale processo ha avuto come obiettivo il miglioramento della qualità di vita per gli abitanti che di recente ha utilizzato la cultura e i processi culturali come elemento guida della trasformazione.

Il quartiere San Paolo è sorto alla fine degli anni ’50 quale insediamento di edilizia residenziale pubblica, fuori dalla cinta della SS 16 che racchiude la città consolidata. Questo isolamento, la carenza di servizi e di collegamenti assieme al basso assortimento del mix sociale lo ha reso un luogo insicuro, a forte vulnerabilità sociale e con un alto tasso di criminalità.

A partire dai primi anni 2000, con l’arrivo di una della linea metropolitana di superficie si è avviato un processo di rigenerazione che ha riguardato in prevalenza la dotazione infrastrutturale del quartiere, connettendolo al centro della città in pochi minuti e fornendolo dei servizi culturali, sportivi e di welfare prima carenti.



Negli ultimi anni la rigenerazione del quartiere sta assumendo una fase matura in cui le azioni fisiche di trasformazione urbana stanno ampliando il proprio spettro d’azione integrandosi progressivamente con le azioni immateriali volte ad una maggiore sensibilizzazione verso i temi dell’integrazione sociale, della consapevolezza ambientale e soprattutto della cultura espressa attraverso forme di arte pubblica o arte urbana.

L’intervento trainante che ha costituito il cuore della rigenerazione del quartiere attraverso l’arte urbana è QM- Quartiere Museale San Paolo, un progetto di arte murale che ha riguardato un complesso di edifici di proprietà dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare della Puglia Centrale, che trasforma lo “spazio pubblico” del quartiere in “spazio espositivo pubblico”, attraverso la collocazione ragionata di opere di pittura murale a carattere monumentale sui volumi dell’abitato.

Attraverso la riconfigurazione di una componente estetica, la Musealizzazione Urbana è un’attività di riprogrammazione del rapporto territorio comunità basata su un’attività integrata di “reframing” territoriale articolata in tre fasi che utilizza la produzione di senso operata dall’insieme dei dipinti murali per attivare un potenziale orizzonte sociale ed economico per il territorio-comunità.

Le fasi del progetto hanno riguardato: una indagine quali-quantitativa iniziale utile all’individuazione dei cluster di popolazione oggetto di interviste per focalizzare luoghi e temi delle azioni di arte pubblica; a seguire, nella seconda fase si sono sviluppati i laboratori di community empowerment con l’obiettivo di generare una coscienza civica e senso di appartenenza nelle comunità dei residenti; mentre nella terza fase 15 artisti di calibro internazionale hanno realizzato le 15 opere murali.

QM - San Paolo è l’azione prevalente in un quadro di riqualificazione materiale e sociale fondata sulla cultura, inserito in un progetto più ampio che investe risorse utili al completamento dell’assetto museale a scala urbana. Ciò sarà possibile attraverso la prossima realizzazione dell’illuminazione artistica delle opere d’arte murale sulle facciate degli edifici assieme alla moderazione del traffico e al potenziamento dell’uso pedonale con interventi di urbanistica tattica che prevedono la colorazione delle pavimentazioni e l’allestimento con arredo urbano degli spazi aperti per potenziarne il loro carattere vocato alla socializzazione. I

n prossimità del punto nodale del progetto è prevista anche la riqualificazione di uno slargo oggi utilizzato come area a parcheggio attraverso il progetto G124 promosso dal senatore e architetto Renzo Piano per un progetto di rammendo di questa periferia.

Il nodo spaziale investito dal progetto QM-San Paolo compone un mosaico molto ampio di Interventi in corso nel quartiere che prevedono un investimento poderoso in termini di risorse finanziarie e di competenze. Il quartiere è oggetto di un intervento di moderazione del traffico, qualificazione dello spazio pubblico e greening urbano appartenente al Piano Periferie della Città Metropolitana di Bari.