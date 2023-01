Cittadinanza italiana Bolsonaro? Ecco cosa potrebbe accadere

Tajani, Bolsonaro non ha chiesto la cittadinanza italiana

In un’intervento a a Radio anch’io il responsabile della Farnesina Antonio Tajani ha chiarito che «l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro non ha mai chiesto la cittadinanza italiana, poi ci sono delle leggi. Ci sono persone che hanno diritto a chiederla, ma lui non l’ha richiesta», ha aggiunto.

Cannizzaro: nel trattato di estradizione tra Italia e Brasile c’è il limite del reato politico

Ma l’acquisizione da parte di Bolsonaro della cittadinanza italiana gli garantirebbe una copertura, uno “scudo” nei confronti di una richiesta di estradizione nel caso in cui venisse avanzata dal Brasile? «Tra Italia e Brasile è in vigore un trattato di estradizione, sottoscritto nel 1989 - ricorda Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e dell’Unione europea nell'Università Sapienza di Roma -. Uno dei limiti all'estradizione è tuttavia il reato politico. Bolsonaro potrebbe appellarsi a questo limite. La nozione di reato politico è molto vaga, ma non si può escludere che i reati eventualmente contestati dalla magistratura brasiliana all’ex presidente siano di natura politica. Un ulteriore limite all’estradizione potrebbe venire dall’eventuale acquisto da parte di Bolsonaro della cittadinanza italiana. Secondo la legge italiana, i discendenti di cittadini italiani possono acquistarla con una certa facilità. Nel trattato di estradizione fra i due Paesi si indica che l’Italia può estradare il cittadino, non che debba farlo. La stessa Costituzione prevede il divieto di estradare un cittadino a meno che non siano le convenzioni internazionali a imporre l'estradizione. Bolsonaro potrebbe però essere perseguito dalla giustizia italiana». Ma questo è un altro scenario.

Castellaneta: ecco le condizioni perché la ottenga

Infine, un’ultima questione: al di là che lui l’abbia già chiesta o che lo faccia nei prossimi giorni, quali sono per Bolsonaro i margini per ottenere la cittadinanza italiana? Risponde Marina Castellaneta, docente di diritto internazionale presso l’università degli Studi di Bari Aldo Moro: «Dal quadro legislativo Bolsonaro potrebbe richiedere la cittadinanza in presenza di ascendenti cittadini italiani che non abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana o che non si trovino in una situazione per la quale la legge italiana preclude la concessione - spiega -. In ogni caso l’iter è lungo perché c’è bisogno di accertamenti tecnici per analizzare la catena di trasmissione (certo in alcuni casi per i calciatori è stato rapido). Allo stato non mi pare che ci sia un’indagine nei confronti di Bolsonaro, che dovrebbe essere avviata dall’autorità giudiziaria e non dall’attuale presidente Lula».

La condanna di Meloni dei fatti di Brasilia

In occasione del recente incontro che hanno avuto a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno condiviso la condanna per le violenze in Brasile e la solidarietà per le istituzioni “democratiche” del Paese. Una condanna netta nei confronti del tentativo promosso dai sostenitori di Bolsonaro. Nessun commento sui fatti di Brasilia è invece giunto, rimanendo alla compagine di centrodestra, dal leader della Lega Matteo Salvini.

L’interrogazione urgente

La sola ipotesi che Bolsonaro possa aver richiesto la cittadinanza italiana ha invece convinto Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, a presentare un’interrogazione urgente al ministro degli Esteri sulla base delle notizie del settimanale Istoè secondo cui «tutta la famiglia Bolsonaro intende ottenere il prima possibile il rilascio della cittadinanza italiana presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia e venire in Italia il prima possibile». Insomma, i fatti di Brasilia hanno e avranno avranno strascichi anche in Italia.