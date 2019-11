Muro, cittadini e imprese in fuga dall’Est: riunificazione tedesca incompiuta La riunificazione è costata cara ma resta incompiuta, anche per effetto di importanti fattori demografici - il flusso incessante di cittadini e imprese da Est a Ovest - con ricadute su Pil, salari e produttività di Isabella Bufacchi

Berlino, 30 anni senza il muro

FRANCOFORTE (Dal nostro corrispondente) - A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, quest’anno la Germania ha deciso di abolire quasi totalmente (90%) dal 2021 la “Soli”, la tassa di solidarietà introdotta nel 1991 per sostenere i costi della riunificazione. Questo flusso di entrate fiscali non di scopo, che nel 2019 porterà alle casse dello Stato federale 19,45 miliardi di euro, si prosciugherà come via via negli anni è diminuito il travaso dei fondi federali mirati a sostegno della Germania Est, dai 16 miliardi di euro del 2005 ai 4 nel 2018.

Il “conto” totale della riunificazione è tuttavia stato stimato nella cifra da capogiro di 2mila miliardi di euro, ma questo numero è gonfiato a dismisura perché contiene anche le spese delle pensioni e dei sussidi di disoccupazione per i cittadini nei cinque Länder ex-Ddr.

La riunificazione è costata cara, a detta dei tedeschi, ma resta incompiuta perché al flusso del denaro in entrata nella Germania dell’Est va contrapposto il flusso in uscita di cittadini e grandi aziende da Est verso Ovest: dalla caduta del Muro, milioni di tedeschi si sono trasferiti dalle regioni orientali a quelle occidentali, provocando una vera a propria “crisi demografica”: 3,68 milioni “in fuga” tra il 1991 e il 2007. Ma anche tra la fine della Seconda guerra mondiale agli anni prima del Muro, questo esodo ha superato il milione.

La sede di Dresda dell’istituto Ifo ha lanciato di recente l’allarme: la popolazione delle regioni ex-Ddr è scesa tanto da essere tornata al livello del 1905. Fino a 70 anni fa la Germania si è sviluppata, sotto il profilo demografico, in maniera uniforme in tutto il territorio. Anche in questo nuovo trend, resta divisa.

IL TREND DEMOGRAFICO Popolazione della Germania occidentale e orientale (1936 = 100) (Fonte: IFO)

Oggi i Länder orientali sono tra i meno popolati e le loro “grandi città” hanno stentato a svilupparsi come quelle dell’Ovest. La Sassonia nel 2017 aveva 4 milioni di abitanti contro per esempio i 18 della Renania Settentrionale-Vestfalia, la Sassonia Anhalt 2,2 milioni contro i 13 della Baviera, Meclemburgo-Pomerania occidentale 1,6 milioni contro gli 11 del Baden-Württemberg , Brandeburgo (che circonda la città-Stato di Berlino ma non la include) 2,5 milioni contro i 3,5 di Berlino e infine la Turingia con poco più di 2 milioni contro l’Assia che ne ha poco più di 6.