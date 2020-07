City car con guida autonoma di Livello 2

Ma la Nuova 500 La Prima” cabrio è equipaggiata con la tecnologia di guida autonoma di Livello 2 che per la prima volta, ecco un altro record che si è assicurata la Nuova Fiat 500, debutta su una vettura nel settore delle city car ed è dotata del nuovo sistema di infotainment UConnect 5: TFT 7 pollici Display, Radio 10.25 pollici Touch Screen Nav, Dab, Wireless CarPlay e Android Auto, con la Uconnect Box preinstallata di serie per fornire la suite di tutti gli innovativi servizi connessi Uconnect Services, al debutto con la Nuova 500 La Prima cabrio, come ad esempio l'aggiornamento delle mappe Over-the-air o ancora la possibilità di interagire con la propria auto grazie alla tecnologia che consente di disporre di autentico assistente vocale, Amazon Alexa. Un pacchetto di tutto riguardo che al momento nessun altro concorrente di riferimento offre: l'ulteriore sfida che la 500 lancia nel settore automotive.