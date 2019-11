Citycar elettriche / Gli interni della Mii, all'insegna della semplicità

La scelta di puntare sulla semplicità si riflette negli arredi interni, nel cruscotto analogico, nell'assenza di display per intrattenimento e navigazione, affidati all'interfaccia per lo smartphone Drive MiiApp: Seat ha sviluppato un'apposita app da scaricare sul telefonino per il controllo di alcune funzioni anche da remoto. In pratica si utilizza il proprio device per navigare e consultare le applicazioni, con un semplice supporto da sistemare a centro plancia con una presa usb per l'alimentazione. Semplicità che si traduce in risparmio, ma la sostanza della vetture non si discute.