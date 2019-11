Citycar elettriche / Mii, la ricarica da 13-16 ore ad appena un’ora

I tempi di ricarica, per raggiungere l'80% della capacità energetica, variano da un massimo di 13-16 ore con la corrente di casa a 10A a un minimo di un'ora con la ricarica rapida da 40 kW. La versione che viene commercializzata in Italia è full optional ed è quindi dotata, tra le altre cose, di chiusura centralizzata, climatizzatore, riconoscimento della segnaletica, lane assist, cerchi in lega da 16”, sensori di parcheggio posteriori, cruise control. Sono poche le differenze rispetto alla versione termica.