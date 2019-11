Citycar elettriche / Nel mirino di tutte la più venduta, la Renault Zoe

La Renault Zoe si è rinnovata in diversi aspetti e fa un rilevante passo avanti in termini di autonomia: Renault parla di ben 390 km. Un risultato che è stato ottenuto con il nuovo accumulatore Z.E. 50 che è in grado di garantire 52 kWh a fronte di un volume pari a quello della batteria precedente: una caratteristica che ha consentito di non intaccare l'abitabilità della vettura molto buona anche dietro né la capacità del bagagliaio che è di 338 litri con i cinque posti e di 1225 litri reclinato lo schienale. Un pò più alto delle citycar del Gruppo Vw il prezzo, da 29.300 euro.