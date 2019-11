Citycar elettriche / In quattro sulla e-up! si viaggia senza problemi

Al pari delle sorelle con motori tradizionali, la e-up! è un'auto pensata soprattutto per la città, ma lo spazio dell'abitacolo è sfruttato al meglio e in quattro si viaggia senza problemi. Le porte, poi, sono studiate per agevolare l'accesso a bordo. Le finiture sono semplici, ma curate, come da sempre sulla up!, mentre il layout dei comandi e la strumentazione non presentano novità: si ritrova così il supporto per lo smartphone, sistemato al centro della plancia e utilizzato per mostrare varie informazioni di marcia tramite l'app dedicata, che include anche il navigatore satellitare con mappe offline.